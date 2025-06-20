00952強彈逾三成…PCB界台積電發威！盧燕俐：台光電翻倍股價千元近在咫尺

輝達執行長黃仁勳果然是超級業務員！最近全球趴趴走，搶了不少中東和歐洲的訂單，也讓AI供應鏈廠商跟著水漲船高。

台股最直接受惠的，非台積電（2330）莫屬！威良老師曾經在我們節目中直接說：「不出幾年，台積電EPS有可能挑戰100元，股價至少3000元起跳！」這個說法太具想像力，台積小股東自然開心，非台積小股東也自然吐槽。

平心而論，我相信台灣的實力，AI產業還在成長中。

如果沒有預算，或者沒有勇氣布局台積電，那麼……AI相關的ETF倒是可以考慮！

其實，台股科技型ETF中，或多或少都有AI概念股的身影。如果想要完全聚焦AI，我們幫大家整理了5檔正港的純AI ETF，分別是：

國泰AI機器人（00737）

元大全球AI（00762）

台新全球AI（00851）

凱基台灣AI50（00952）

台新AI優息動能（00962）

價格最親民的是00952和00962。由於兩檔ETF都是在去年下半年成立，歷經「川普人造熊市」後，強勁彈升。其中，00952從6.81元漲至9.4元，而00962從6.9元也漲回9.31元。

細看十大成分股，00952的第一大持股居然是台光電（2383）。還記得年初台光電股價還在5字頭，來賓、統一投顧總經理廖婉婷就大膽預言：「台光電是PCB界的台積電！」如今股價一度攻高到9字頭，千元近在咫尺。

仍要提醒，這5檔AI ETF各有不同的選股邏輯，且市價容易隨國外重量級AI股的財報而波動。想進行配置前，必須先做足功課。

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