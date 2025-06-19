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00919、0050除息！分割後甜甜價 存股族趁機撿便宜

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股ETF近五天成交均量前十名。（資料來源：CMOMEY、2025/6/18）
台股ETF近五天成交均量前十名。（資料來源：CMOMEY、2025/6/18）

台股18日上漲145.14點，收在22,356.73點，成交金額呈現價量齊揚。觀察73檔台股ETF近一日成交量，0050分割後恢復交易首日，湧入大量買盤挹注，單日成交量高達24.4萬張居冠，00919以8.8萬張成為單日第二大熱門交易台股ETF。進一步觀察台股ETF近五日均量表現，甫除息完的00919以23.9萬張奪下成交王，00632R、0050分別居二、三名。

市場法人表示，從近期交易量來看，00919挾帶著連續9次年化配息率逾10%的穩定高配息光環，近5日均量23.9萬張，彰顯其高人氣，搶在除息後甜甜價進場的人應該為數不少，0050分割後價格下降，也吸引資金挹注，對存股族來說，只要價格下降就是撿便宜佈局中長線的好時機。

理財達人表示，00919除息後價格下降0.72元，00919是季配息，也就是一年有4次便宜3%左右的買進時機，累積起來也是不錯！存股族或是想中長期持有的投資人此時進場布局可以撿便宜，也能夠降低持股的成本。台股市場的存股領息風氣不減，也讓台股高息ETF成為存股族的最愛之一，除了適合長期投資外，也是存股領息的收益靠山，愛好高息的存股族投資人，可以多把握相關投資契機。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，接下來即將進入第3季，除了對等關稅政策發展外，還須觀察減稅法案仍否順利通過，且關乎海外投資人的899法案是否有調整，因此在多空訊息交雜，大盤預期仍走大區間盤整格局。

謝明志指出，中長線而言，台股基本面有支撐，指數熱度有望延續，對台股後市仍持正面看法，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。投資策略仍為分批布局，以AI相關供應鏈科技股為主軸，搭配復甦型谷底回升的產業，均衡配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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