00757是台灣最強的ETF！直雲：已經完全地內化成我身上一部份

＊原文發文時間為6月13日

太棒了！我忘了我有統一FANG+（00757）。

粉絲提醒說我投資組合還有00757，但我剛剛為什麼發文沒有說00757？因為我根本忘了我有00757。

我去年開始狂推00757，最瘋狂的時候我曾經有快2千萬的00757，但我發現這樣的話如果就算一天才跌個3%我就會因為壓力太大就會跑去賣00757，於是我現在把00757降低到450萬，如果一天跌個3%我也還是可以接受。自然就可以好好地抱著。

所以粉絲可以看到我最近幾乎很少提00757，是因為我已經把00757完全地內化成我身上一部份，除非墮入大空頭就是不賣，00757是台灣最強的ETF，一直抱著就對了！

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