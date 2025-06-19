0050保守估17年能重返分割前股價？清流君模擬曝答案：最慘43年、樂觀10年

元大台灣50（0050）「一拆四」分割，價格變為約47元左右，引發市場熱議。在清流君最新直播裡，他以30年歷史資料進行一萬次蒙地卡羅模擬（Monte Carlo method），估算0050重返分割前180元價位所需時間，結果一語驚人「中位數17年、樂觀10年、最衰最衰則要43.5年。」

模擬揭三種可能：17年是中庸預期

清流君指出，為避免「盲猜」，他引用從1997年至2025年5月底的台股歷史報酬，並透過GARCH模型重現市場波動，再搭配統計拔靴法跑出1萬次模擬路徑。從這些路徑中觀察到：

最樂觀：10年 中位數時間：17.25年 最衰情境：43.5年

換句話說，若採取保守估計，投資人需準備「至少抱17年」的心態。而若運氣特別不好，台股若遭遇如同日本失落30年般的國運低潮期，則可能要等上40年以上才能回到180元。

ALL IN策略：10年報酬率雖僅7% 仍勝率逾七成

針對「該不該ALL IN」的問題，清流君引用2003年7月至2013年底這段台股被稱為「萬點魔咒時期」的歷史資料，當時0050年化報酬僅7%。他模擬同期間的單筆ALL IN與分12期分批進場策略，結果發現：

ALL IN勝率高達70.43% 分批勝率僅29.57%

他指出，就算台股處於低迷盤整期，只要市場是「長期向上」，ALL IN策略仍能勝出，因為「未投入的現金就等於錯過了負利的起漲期」。他強調：「你只要扛得住，就不會錯。ALL IN是數學真理，是物理現象。」

單壓台灣有風險 建議至少三成資產全球配置

儘管清流君對0050仍強調「ALL IN就對了」，他也提醒觀眾，不該將退休資金「全部壓在單一國家」。若台灣未來遭遇人口老化、地緣風險或政策干擾等黑天鵝事件，0050要回到180元可能需要數十年。

因此，他建議保留至少三成資金分散於全球市場，以降低風險。

股債搭配未死？正相關時「兩邊都要捏蛋蛋」

針對資產配置策略，清流君指出「股債搭配已死？」的說法過於誇張。他以今年以來股債配置模擬為例（0050 + 00713 + 00697B），即便遇到台股震盪、川普關稅議題，若做好再平衡，損失僅約1%。

他也說明，股債搭配若處於「正相關時期」，債券不再是避險工具，反而會變成風險來源，但報酬率也可能隨之提高。他以生動語言總結「股票要捏蛋蛋，債券也要捏蛋蛋，兩顆都要捏得住才行。」

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