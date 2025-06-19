指數瞄準美股市值前50大企業 統一009811於7月9日開募

美國50州各具特色，從西岸矽谷推動新時代科技發展，到東岸華盛頓主導世界政治局勢、紐約華爾街掌握全球資金脈動，凝聚成美國作為世界強國的堅實底氣。統一投信預計7月9日展開募集的統一美國50 ETF（009811），其追蹤指數瞄準美股市值前50大企業，集結各產業龍頭競爭力，就像讓投資人一次深度旅行就能打包美股全景地圖的重要景點。美國50指數成分股呈現產業豐富性與多樣化，且個股權重適度分散，讓投資人掌握美股核心動能，並一招應對類股輪動。

根據指數公司ICE統計至3月31日資料，009811追蹤的美國50指數的前十大成分股，占整體投資組合權重約56.46%。分析指數的前20大成分股，網羅各產業巨擘，除了科技巨頭以外，還涵蓋金融、醫療、能源、零售及消費等領域。統一投信舉例，股神巴菲特創立的巨量級多元控股公司波克夏，就是美國50指數第十大成分股，讓投資人當股神投資機構的股東；第11大成分股為製藥龍頭禮來藥廠，今年更是領先全球推出免打針的口服減肥藥，襲捲具高成長潛力的減重市場。

統一投信表示，各國逐步進入無現金支付時代，帶動信用卡市場持續成長。全球主要信用卡發卡機構威士（Visa）與萬事達卡，權重各占009811追蹤的美國50指數的2.18%及1.63%。據世界銀行統計至2023年底數據，美國高達23兆的GDP中，有七成由私人消費支撐，催生消費產業各領域巨頭，包括全球最大的會員制倉儲零售商好市多、消費日用品霸主寶僑（P&G）。這兩家非科技產業藍籌股，也名列美國50指數前20大成分股，權重分別為1.52%及1.45%。

統一美國50 ETF（009811）發行價每股10元，7月9至11日募集繳款，每張只要1萬元，投資人透過統一投信申購還可享零手續費優惠。009811為半年配，於每年3月、9月底評價，保管銀行為臺灣銀行。若將配息帳戶設定為臺銀，還可免除10元跨行匯款手續費，讓配息完整入帳。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。