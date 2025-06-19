00918崛起！目前只擁00878、00919…真星華：今年第四季後預計建倉0056

最近00918很紅，因為配息年化報酬率、4月以來報酬很漂亮。

前兩年00915常被譽為高股息ETF總報酬率冠軍，最近因為配息創新低被罵爆 00878受益人數174萬人，前一陣子因為配息0.55元逐漸降到0.47元被嫌 00919持續配發0.72元也紅，未來如果哪天降一點點到0.7元，可能也被罵爆 00900最近好話不斷，記得以前被嫌得半死

其他還在破發的月配型那幾檔，就不用說了，下半年補完血（成分股股息上繳給ETF）後重新出發……

股市消息來來去去不停歇，天天都有新鮮事。

投資高股息ETF，雖然說不用研究個股那麼麻煩，但是ETF是什麼？淨值組成、配息組成等基本知識還是要有，哪有什麼都不會就能賺錢的好事？

如果這樣好賺，這幾個月小孩考高中、考大學，希望能考上理想的學校，是考心酸的嗎？

高股息個股的殖利率也就4%～5%，如果ETF殖利率10%，多出來的6%～5%自然是價差給的。

價差就是股價上上下下，沒有人猜的準，這多的6%～5%自然也不保證有，股市好可以多給一點；股市不好自然少給一點。

我只有00878、00919，今年第4季00919建倉完成後，後續資金預計建倉0056，加入自組月月配的行列。

平常做計畫的時候，就把股息打折的情形考慮進去，努力增加張數、拉大安全邊際，讓預計打折後的金額仍然高於期望的金額，這樣應該妥當了吧。

◎本文內容已獲 真星華的存股小天地 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。