006208出清換股0050？稀飯曝「2大買進理由消失就換」：但不打算出清

元大台灣50（0050）分割完畢，6月18日重返市場交易囉！這幾個月來最多人問我的問題就是現在還要繼續買富邦台50（006208）嗎？還是該改投0050？

要不要更換持股，可以回到你當初選擇006208的原因來思考。對我來說，我當初會買006208，是因為它有兩大優點：

1、股價較低，買進門檻低。 2、內扣費用比0050便宜。

但現在情勢改變了。0050分割之後，一張的買進成本比006208還低，而且經管費也隨著規模調降，幾乎全面超車006208。

我個人還有拿來證券作為質押擔保品的需求，0050因為容易湊滿整張，要壓進去做擔保也更方便。

相較之下，006208想湊足一張，反而需要投入更多資金與時間，操作效率不如0050。

當初也設定一段時間，想等等看006208會不會反擊，但一路等到現在，連0050都完成分割了，006208卻遲遲沒有進一步的動作。

所以我自己也決定把定期定額調整為買進0050，就先觀望富邦接下來是否會有回應措施囉！而你當初投資006208的目的是什麼呢？這個理由還在嗎？

那麼，我應該賣掉006208、換成0050嗎？我的建議是：不用急著賣股換股。

因為從006208出場、再進場買0050，這中間的手續費與買賣價差，可能會吃掉你累積多年的報酬。

若真的想調整資產配置，可以用新資金開始投入0050，原本的持股就讓它繼續存下去就好。

投資方式一樣維持原則：「定期定額」+「逢低加碼」，長期持有，讓時間成為你的朋友！

剛完成分割的前幾天，市場情緒通常會比較高昂，成交量也容易放大。如果你打算進場買進0050，記得多留意折溢價狀況，避免在情緒高點時追高買入哦！

◎本文內容已獲 要不要來點稀飯套餐 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。