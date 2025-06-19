009811喊SSS級戰力…抽卡還是買ETF？ 網：00757沒配息這檔有

統一投信即將發行統一美國50（009811），主打追蹤美國市值前50大的成分股，訴求簡單（Simple）、強韌（Strong）、穩健（Stable）三大特色，被包裝為「SSS級戰力」，預計7月9日至11日公開募集，單位發行價為10元。

根據公開資訊，009811成分股涵蓋Apple、輝達、波克夏、禮來、VISA與好市多等美國龍頭企業，跨足科技、醫療、消費、金融等產業，屬於市值型ETF中成分集中、邏輯明確的設計。且與目前同樣主打美國大型股的00757不同，009811採「半年配息」，成為不少關注現金流投資人的新選擇。

009811主打「SSS級戰力」引發熱議，PTT不少網友忍不住將宣傳文案與手遊抽卡聯想在一起，留言狂酸「SSS級!!! 克金！抽爆！」、「斷水流大師兄ETF」、「坐等買UR跟LR等級的」、「SSS很像什麼戰力指數 好中二喔」、「你以為扭蛋機喔」。

也有網友認真討論產品特性，尤其針對與00757的配息差異提出看法「會比00757好嗎？」「00757不配息，這支有」，吸引配息派投資人注意。

部分網友認為這檔ETF在市場上的角色定位明確，適合追求核心配置者留言指出「感覺像是美版0050的概念，應該蠻有潛力吧」，與其他美股ETF如00757、00646形成明顯對比。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。