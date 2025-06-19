猜0056本季配息1.07元！存股哥「已連4穩」：配息能力不必過度擔心

＊原文發文時間為6月17日

昨天發了「明年計劃買0056」的文章後，有人問我為什麼要這麼執著於現金流？其實我過去的文章都有提到了，就是適合我的投資哲學跟生活型態而已，想要買指數、做短線、當沖、期貨、權證都好，只要你認同也可以賺錢，沒有什麼是不能做的。

上善若水，兵無常勢、水無常形，投資模式千變萬化，這個市場不可能有100%必勝的工具跟投資方式，最終還是要看使用者的能力及他對投資工具的理解，一把劍的好壞取決於持劍的人，就算你給獨孤求敗一支樹枝，那樹枝在他手上也會變成一把絕世好劍。

0056過去四季穩定配息1.07，沒意外的話這一季應該也是1.07，目前收益平準金4.26、資本平準金5.4，過去10多年來累積了大量的可分配金額，這是比起其他高股息，0056有的優勢，配息能力不必過度擔心。

當然不管你用任何角度來看，高股息的獲利最終也是要仰賴估價的成長，高股息有其缺點，但也有優點；高股息不是萬靈丹，但也不是錯誤選擇，其實任何工具與投資模式都是如此，還是要回歸到你對自己投資策略的理解到哪裡。

增加0056的股息，補強我配息較少的月份，對我來說是下個階段最重要的事，因為這樣才能在我靠股息生活的型態，支應足夠的現金流，這麼做是為了讓現股平均化，也是為了預防現金流在某幾個月突然斷鏈的情形。

來市場最重要的是獨立思考的能力，而不是某個KOL發表了反對你投資方式的論點，然後就焦慮的要死。

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