快訊

美國務院恢復國際學生簽證面談！不符合1前提恐被拒簽

美國「孤兒列車」：送走20萬名孩子的巨型社會實驗

北海道外海規模6.1地震 最大震度4、無海嘯之虞

猜0056本季配息1.07元！存股哥「已連4穩」：配息能力不必過度擔心

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
存股哥分享自己看好0056的理由，強調「增加56是為了補強配息斷層」，並提醒投資沒有必勝法，重點在理解自己選擇的策略。中央社
存股哥分享自己看好0056的理由，強調「增加56是為了補強配息斷層」，並提醒投資沒有必勝法，重點在理解自己選擇的策略。中央社

＊原文發文時間為6月17日

昨天發了「明年計劃買0056」的文章後，有人問我為什麼要這麼執著於現金流？其實我過去的文章都有提到了，就是適合我的投資哲學跟生活型態而已，想要買指數、做短線、當沖、期貨、權證都好，只要你認同也可以賺錢，沒有什麼是不能做的。

編輯推薦

上善若水，兵無常勢、水無常形，投資模式千變萬化，這個市場不可能有100%必勝的工具跟投資方式，最終還是要看使用者的能力及他對投資工具的理解，一把劍的好壞取決於持劍的人，就算你給獨孤求敗一支樹枝，那樹枝在他手上也會變成一把絕世好劍。

0056過去四季穩定配息1.07，沒意外的話這一季應該也是1.07，目前收益平準金4.26、資本平準金5.4，過去10多年來累積了大量的可分配金額，這是比起其他高股息，0056有的優勢，配息能力不必過度擔心。

當然不管你用任何角度來看，高股息的獲利最終也是要仰賴估價的成長，高股息有其缺點，但也有優點；高股息不是萬靈丹，但也不是錯誤選擇，其實任何工具與投資模式都是如此，還是要回歸到你對自己投資策略的理解到哪裡。

增加0056的股息，補強我配息較少的月份，對我來說是下個階段最重要的事，因為這樣才能在我靠股息生活的型態，支應足夠的現金流，這麼做是為了讓現股平均化，也是為了預防現金流在某幾個月突然斷鏈的情形。

來市場最重要的是獨立思考的能力，而不是某個KOL發表了反對你投資方式的論點，然後就焦慮的要死。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

季配息 ETF 0056元大高股息

延伸閱讀

買0056會睡公園永遠不是玩笑話！清流君：若選0050結果會不同

00919變成金融股的形狀？AI剩不到25％ 他嚇哭：配息領得真心酸

「高股息越存越悔」！網親曝轉向0050心路歷程：真不該追息打算僅留00713

0050分割成本歸零惹怒投資人…報酬率爆衝是假象！多家券商挨轟：很爛

相關新聞

006208出清換股0050？稀飯曝「2大買進理由消失就換」：但不打算出清

元大台灣50（0050）分割完畢，6月18日重返市場交易囉！這幾個月來最多人問我的問題就是現在還要繼續買富邦台50（006208）嗎？還是該改投0050？ 要不要更換持股，可以回到你當初選擇006208的原因來思考。對我來說，我當初會買006208，是因為它有兩大優點：1、股價較低，買進門檻低。 2、內扣費用比0050便宜。但現在情勢改變了。0050分割之後，一張的買進成本比006208還低，而且經管費也隨著規模調降，幾乎全面超車006208。 我個人還有拿來證券作為質押擔保品的需求，0050因為容易湊滿整張，要壓進去做擔保也更方便。 相較之下，006208想湊足一張，反而需要投入更多資金與時間，操作效率不如0050。

009811喊SSS級戰力…抽卡還是買ETF？ 網：00757沒配息這檔有

統一投信即將發行統一美國50（009811），主打追蹤美國市值前50大的成分股，訴求簡單（Simple）、強韌（Strong）、穩健（Stable）三大特色，被包裝為「SSS級戰力」，預計7月9日至1

新市值型搶回彈頭香！專家：「下半年靠這檔」鎖定低價+高動能成長ETF

台股在5月迎來強勁反彈，加權指數在台積電與AI題材股帶動下成功站回22,000點大關。然而，市值型ETF的表現卻顯示出明顯的分化現象，部分ETF已成功收復回檔失地，甚至表現超過大盤，而另一些ETF則依

猜0056本季配息1.07元！存股哥「已連4穩」：配息能力不必過度擔心

＊原文發文時間為6月17日 昨天發了「明年計劃買0056」的文章後，有人問我為什麼要這麼執著於現金流？其實我過去的文章都有提到了，就是適合我的投資哲學跟生活型態而已，想要買指數、做短線、當沖、期

0050報酬率100％、成本0元⋯他看傻求救！內行人曝原因＋解方

台灣首檔國民ETF元大台灣50（0050）18日分割後恢復交易，開盤不久即爆出大量成交，收盤成交張數已達24.42萬張，不但創下該檔自2003年掛牌以來的歷史新高，若以收盤價45.57元計算，單日成交金額更高達111億元，均雙雙刷新歷史紀錄，更創下台灣ETF史上單日成交金額最高紀錄。

人氣台股ETF除息、分割後甜甜價 存股族可撿便宜布局

73檔台股ETF近一日成交量來看，元大台灣50（0050）6月18日適逢分割後恢復交易首日，湧入大量買盤挹注，單日成交量...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。