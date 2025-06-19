高股息ETF 交易火熱

台股ETF進入除息旺季，除息後的價格讓投資人更易上手。

法人表示，拆股後恢復交易價格相對過往較低，吸引更多投資人進場申購，放大成交量與市場活絡度。台股將進入除息旺季，預估高股息ETF交易量也將逐漸增加。

元大台灣50（0050）昨（18）日分割後恢復交易首日，湧入大量買盤挹注，單日成交量高達24.4萬張居冠；群益台灣精選高息ETF以8.8萬張成為單日第二大熱門交易台股ETF。

觀察台股ETF近五日均量表現，群益台灣精選高息以23.9萬張奪下成交王，而元大台灣50反1、元大台灣50分別居二、三名。近一周成交量前十名中，高股息ETF占六檔。

法人表示，從近期交易量來看，群益台灣精選高息挾帶著連續九次年化配息率逾10%的穩定高配息光環，近五日均量23.9萬張，彰顯其高人氣，搶在除息後甜甜價進場的人應該為數不少，而元大台灣50分割後價格下降，吸引資金挹注，對存股族來說，只要價格下降就是撿便宜布局中長線好時機。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，接下來即將進入第3季，除了對等關稅政策發展外，還須觀察減稅法案仍否順利通過，且關乎海外投資人的大而美法案是否有調整，因此在多空訊息交雜，大盤預期仍走大區間盤整格局。

中長線而言，台股基本面有支撐，指數熱度有望延續，對台股後市仍持正面看法，若盤勢有回檔便可採取逢低買進策略。投資策略仍為分批布局，以AI相關供應鏈科技股為主軸，搭配復甦型谷底回升的產業，均衡配置。

國泰永續高股息（00878）基金經理人游日傑表示，今年來截至5月底，00878規模增加499.4億元，成長幅度13.3%；受益人數增加20.78萬人，成長12.8%，5月單月淨銷售金額達107.77億元，顯示資金持續流入。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。