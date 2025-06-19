聯博推主動式債券ETF

台灣最大主動債券基金公司聯博投信昨（18）日宣布，將於7月14日推出台灣首檔主動式債券ETF，即主動聯博投等入息（00980D），每股發行價格為20元，每月配息。

聯博投信ETF發展部副總經理鍾郁婕表示，過去十年全球主動式ETF規模呈現上升趨勢，從2015年的不到500億美元，成長至今年4月的1.3兆美元，預估2030年將達4兆美元。主動式ETF結合被動式ETF下單便利、資訊透明等優點，以及共同基金具有專家管理的主動優勢，受到全球投資人關注。

根據聯博投信委託IPSOS所進行的台灣投資人ETF偏好調查，63%的ETF投資者對主動式ETF表現出高度的投資興趣。在共同基金、主動式及被動式ETF的投資配置中，ETF投資者願意至少將 20%的資金配置於主動式ETF。

聯博投信固定收益資深投資策略師江常維表示，00980D由專業債券投資團隊主動篩選具投資價值的債券，核心布局於美國為主的投資等級公司債，可適度配置非投資等級債（小於20%），是全台第一檔能配置非投資等級債券的投資等級債主動式ETF，收益觸角更廣。

江常維指出，00980D模擬投資組合分散配置於40種多元產業，包括科技╱人工智慧（AI）、銀行、零售銷售、旅遊、國防、電信等，同時避開地緣政治不確定性較高的新興市場、受政策影響較大的公債，以降低整體投資組合波動度。

江常維指出，00980D因應今年以來新台幣大幅波動，將針對匯率作適度避險，有機會緩衝匯率風險，適合目前美元趨貶的環境。不過，她也提醒投資人，匯率避險會有額外成本，而且在匯率比較平穩或是美元升值的時期，對總報酬會有反向的影響。

江常維表示，00980D是由聯博投信與聯博集團攜手合作，採海外投資複委託模式，受託管理的美國在地團隊聯博資產管理公司，在美國債市交易最活絡的時間進行交易，可望取得較佳交易條件、即時掌握市場變動。

此外，投資團隊擁有美國在地與主動式操作的優勢，能參與新債發行的投資機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。