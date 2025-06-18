0050恢復交易爆量漲 外資不埋單竟大賣近13萬張

ETF老大哥元大台灣50（0050）分割完成，18日恢復交易，終場收在47.57元，上漲0.41元，漲幅0.87%，成交量爆出24.46萬張，寫下歷史紀錄，但是，外資似乎不埋單，統計外資買賣超個股發現，竟然賣超0050高達12萬9,705張，高居外資賣超第一名。

0050恢復交易參考價為47.16元，早盤以47.5元開出，盤中一度拉升至47.72元，也曾翻黑下滑至47.14元，終場收47.57元，加計盤後交易的成交量達24萬4,622張，寫下歷史新高。

台股18日在台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等權值股聯袂收高，南亞科（2408）爆量鎖漲停，加上重電、零組件、數位雲端等類股點火，金融股也發揮穩盤作用，終場以22,356.73點收盤，上漲145.14點，再收復5日線、年線。

統計三大法人買超127.1億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超117.37億元，投信買超23.19億元；自營商賣超（合計）13.46億元，其中自營商（自行買賣）賣超18.37億元、自營商（避險）買超4.9億元。

記憶體族群為盤面上的亮點，在DDR4價格飆漲下，資金搶進相關個股，南亞科飆上漲停59.1元鎖死，成交量18萬2,323張，華邦電（2344）收19.65元，漲幅4.79%，成交量194,445張。

統計外資買賣超個股發現， 買超及賣超第一名都是ETF， 其中， 分割完成恢復交易的0050竟遭外資大賣，單日賣超高達12萬9,705張，高居外資賣超個股冠軍。

外資買超冠軍則是元大台灣50反1（00632R）， 單日買超27,000張， 其次是買超南亞科18,564張， 旺宏（2337）也獲外資買超13,916張，台積電收在1,055元，回到填息路上，外資則是買超9,012張。 外資買超前10名。（ 資料來源：證交所） 外資賣超前10名。（ 資料來源：證交所）

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