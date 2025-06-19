新市值型搶回彈頭香！專家：「下半年靠這檔」鎖定低價+高動能成長ETF

台股在5月迎來強勁反彈，加權指數在台積電與AI題材股帶動下成功站回22,000點大關。然而，市值型ETF的表現卻顯示出明顯的分化現象，部分ETF已成功收復回檔失地，甚至表現超過大盤，而另一些ETF則依然未能完全反彈。

根據MoneyDJ的統計，自4月2日至6月10日，表現最為突出的市值型ETF為保德信市值動能50（009803），漲幅達7.31%。緊隨其後的是元大台灣50（0050），漲幅為7.19%。這兩檔ETF均屬於中低價格區間，進場門檻相對較低，近期反彈動能明顯，吸引了大量資金的關注。

這兩檔ETF的共同特點是集中於台灣大型權值股，尤其在電子產業和科技供應鏈領域配置較重。以保德信市值動能50（009803）為例，該基金的科技股比重高達72.6%，其中台積電的權重約為31%。台積電於5月單月上漲超過15%，使該ETF的淨值隨之回升至10元以上，顯示該產品的追蹤效率和波動應對能力都相當強。

法人分析指出，保德信市值動能50所追蹤的「台灣市值動能50指數」結合市值、動能及成長等多重因素，每年會進行兩次成分股調整，並在除權息季納入一些價值型個股，這樣的設計使該ETF具備良好的抗震能力和適應市場波動的靈活性。

從整體表現來看，市值型ETF族群的回升動能強勁。除保德信市值動能50與元大台灣50外，表現較好的還包括元大金融（0055）、中信小資高價30（00894）、凱基優選30（00938）、富邦科技（0052）、中信優息成長（00934）等，這些ETF近一月的報酬普遍落在5%至6.5%之間，反映市場資金正回流至具有穩健基本面的大型股。

然而，防禦型ETF與新掛牌商品的表現則相對疲弱，像是國泰永續高股息（00878）和富邦旗艦50（009802）等，5月的回升幅度有限，甚至尚未完全走出之前的回調。分析人士指出，這些防禦型ETF大多集中在高股息、低波動的標的，在反彈行情中較難發揮較大漲幅。

綜觀整體市場表現，市值型ETF逐步顯示出在震盪市中的穩定性與回升潛力，特別是具備動能調整機制、高科技股配置以及較低進場門檻的產品，往往能在波動市場中吸引更多資金進場。對於中長線投資者來說，市值型ETF提供了分散風險、穩健成長的投資機會，是當前市場配置中值得關注的選項。

5月主要受關稅談判持續進展，中美暫停90天關稅限制，市場評價修復，加權指數回升至5月高點21843；由於關稅造成經濟放緩加劇的隱憂，市場優先將資金回補成長能見度最高的AI相關伺服器及零組件上，5月市值動能50報酬指數上漲7.05%，優於加權報酬指數5.52%，其中AI伺服器相關供應鏈為主要貢獻指數績效來源。表現最佳前三大產業為：通信網路、電子零組件、其他電子，報酬率分別為16.92%、15.43%、13.89%。5月份配置效果+1.02%(來自OW航運、其他電子)，選股效果+0.49%(來自其他電子、通信網路)，皆有貢獻。

6月份指數進一步回升至22470，隨著中美第一輪談判結束，股價已充分反應關稅僵局緩解，類股輪動加速，整體6月上半月(as of 6/16)的績效，市值動能50報酬指數4.56%漲幅，仍優於加權報酬指數3.58%，其中配置效果 -0.26%，主要是靠選股效果1.23%(來自金融、其他電子、電子零組件)貢獻績效。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。