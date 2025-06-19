ETF配息被扣補充保費？她傻眼「室友沒被扣」 網揭1關鍵門檻：超過就跑不掉

投資ETF可能會被課徵補充保費，一名網友近日發文表示，自己與室友都投資ETF，但在最新一輪配息入帳時卻發現「我被扣補充保費，她卻沒有」，引發她對ETF相關稅費與成本機制的疑問。其他網友指出補充保費扣繳有特定條件，並分享避開課徵的方式。

原PO指出，自己收到ETF配息時，除了匯費與預扣稅外，還多了一筆「補充保費」項目，與室友的配息明細大相逕庭，讓她感到不解。她懷疑是否與投資標的不同、配息金額超過某門檻有關，並坦言：「平常只關注手續費或券商活動，完全沒想到補充保費這種隱藏成本。」她也提到曾為了手續費從中信、富邦、國泰等銀行間比價，想靠「精打細算」省錢，卻沒料到稅費變數突襲。

貼文一出，網友熱心說明「補充保費」的課徵邏輯。有網友直言：「單筆配息超過2萬才會被扣，低於門檻就沒事」，並提及自己長期定期扣款高股息ETF，因為配息拆帳金額較小從未被課。也有人補充：「投資海外ETF就不會扣補充保費，像00937B就是海外所得」。

不少人回憶初次遇到補充保費時也感到錯愕，「我以為是券商亂收，結果是健保署出手」，並表示手續費低雖值得精算，但這類補充保費「逃不了就只能接受」。另有網友指出目前中信銀行APP明細顯示較清楚，有助理解配息構成與費用扣除機制。

除了成本結構，部分網友進一步分享自身策略，例如選擇手續費低於0.1%、免管理費的平台，也有人以累積財富會員資格為誘因選擇銀行扣款。整體來看，雖然補充保費讓部分投資人「有點傻眼」，但多數網友仍認為只要了解規則、選擇合適平台，ETF仍是穩健的收益工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。