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0050報酬率100％、成本0元⋯他看傻求救！內行人曝原因＋解方

聯合新聞網／ 綜合報導
0050進行分割恢復交易爆出大量成交。本報資料照片
0050進行分割恢復交易爆出大量成交。本報資料照片

台灣首檔國民ETF元大台灣50（0050）18日分割後恢復交易，開盤不久即爆出大量成交，收盤成交張數已達24.42萬張，不但創下該檔自2003年掛牌以來的歷史新高，若以收盤價45.57元計算，單日成交金額更高達111億元，均雙雙刷新歷史紀錄，更創下台灣ETF史上單日成交金額最高紀錄。

一名網友18日在Dcard理財板發文，表示自己查看元大台灣50（0050）庫存時，驚見投資成本變為0元、報酬率顯示100%，連損益金額也大幅異動。他擔心是否是系統異常，或與ETF分割、減資等操作有關，便上網發文請益。

根據原PO提供的截圖顯示，其持有3,720股元大台灣50，現價為47.41元，預估損益為175,938元，報酬率標示為100%。但其成本卻整齊地顯示為「0元」，成交記錄也只剩下一筆6月18日的現股買進。原PO指出，帳面上「付出成本變少了，大概少十萬」，而損益比例卻從原先的10%飆升至23%，整體看起來頗為異常，讓他困惑不已。

針對這種狀況，有網友第一時間直指是券商系統問題，表示「永豐也這樣」、「國泰證顯示是正確的」，推測可能是個別平台顯示錯誤。但也有許多留言提及近期的市場動作，指出這與「ETF分割」或「減資」有關，「今天分割」、「減資所以要自己改成本」，有內行人曝「應該收盤後就會改回來了，這個不用擔心喔，剛匯進來的股票都會這樣」。

也有網友從會計與交易角度進一步解釋，強調系統上的成本不應影響實際投資金額，「哪有差，當初花多少成本就是多少」，提醒投資人不要因為界面顯示異常就誤判獲利。不過，面對原PO提出「成本變少了是否代表賺到？」的隱含疑問，不少網友也幽默回應，「賺一倍」、「卡」、「糕…糕點」，甚至有人調侃說「就算系統出錯，也不會因此賺到一筆」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

報酬率 ETF Dcard 0050元大台灣50

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