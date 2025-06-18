全台首檔被動式多資產 ETF AI 趨勢+市值加權確保強者出線

股市5月反彈以來，金融版圖大風吹，市場資金一反第1季從美國蜂湧入日本與港股的態勢，資金再度回流美國市場，近一個月淨流入美國市場的資金就高達500億美元，遙遙領先第二名台股的217億美元。凱基投信表示，美股市場基本面展現韌性，籌碼面又添柴火，可透過布局AI趨勢的ETF，搭配市值加權機制，確保成分股能確實掌握正確趨勢中的最強梯隊。

全台首檔被動式多資產ETF- 凱基美國Top股債平衡 ETF基金 (00980T) 研究團隊表示，回顧2017年以來全球AI市場規模變化，從152億美元快速成長到2,792億美元，八年間增加17倍，今年市場規模可望成長到3,909億美元，四年後更有望飛越兆元大關，來到1兆3,440億美元，總計2024-2030年全球AI市場規模年均成長預估達37%。在這波AI趨勢浪潮中，美國前十大企業最有機會站在趨勢浪尖上，成為最受惠族群。

平衡凱基美國TOP ETF 研究團隊指出，美國Top 10企業包含全球最大科技公司蘋果、GPU與AI先驅微軟、雲端服務龍頭輝達、AWS與電商霸主亞馬遜、社交元宇宙開路先鋒臉書、搜尋引擎與AI巨擘Alphabet、無廠半導體設計商博通、電動車/機器人大廠特斯拉、會員制零售王好市多，及影音串流龍頭網飛。

深入了解後可以發現，美國前十大企業涵蓋AI上中下游商機，輝達與博通主導AI晶片市場，臉書、微軟、Alphabet、亞馬遜代表雲端服務供應巨頭，蘋果與特斯拉分別在代理型AI與實體AI擁有話語權，網飛與好市多則在AI相關應用占有一席之地，可見美國Top 10企業極具競爭優勢。選取股票市值排名前十企業作為成分股，並以市值作為計算權重基礎，不僅能確保強者出線，更能掌握美股十強長期成長契機。

平衡凱基美國TOP ETF研究團隊表示，S&P 500企業第1季財報報喜，市場持續上修美股第1季企業獲利至年增13.3%。雖因關稅政策未定導致企業信心偏保守，進而帶動市場下調今年企業獲利成長預期至9.1%，但在美中重啟貿易談判後，只要傳出好消息可望激勵市場信心；加上預期美國政府下半年將推動減稅措施，美國前十大企業可望率先受惠。透過全台首檔股債平衡多重資產ETF-平衡凱基美國TOP，不僅能分享美國市場長期成長的果實，還能兼顧減輕市場一時動盪的影響。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。