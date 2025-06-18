0050「核彈級降費」又一拆四後登場！林正鋒：006208未必現在急著賣

元大台灣50（0050）今已完成「一拆四」分割，以新價格約47元重新掛牌登場，立刻引發市場高度關注。面對價格更親民的新0050，不少投資人思考是否應將手中持有的富邦台50（006208）出清，改為轉進0050布局。對此，《Smart智富》月刊社長林正鋒在《鈔錢部署》節目中提醒：「分割雖然吸睛，但投資決策不能只看價格，更應考量長期價值與成本結構的競爭力。」

便宜就一定會漲？ETF不是這樣玩的

節目主持人盧燕俐分享，有網友在其粉專留言表示，分割後的0050「價格便宜又香」，預期有望在幾年內回到200元，因此想將006208賣掉、轉進0050。對此林正鋒直言，這邏輯需要釐清，並非價格變低就代表更容易上漲。

他指出，ETF與一般股票不同，股票分割確實可能吸引新資金、刺激股價，但ETF交易價格本就緊貼淨值，因此「ETF價格變便宜，不等於更會漲」，除非市場出現非理性熱潮，否則並不會因此出現特別漲勢。

曾有前例：非理性搶購造成溢價過高

林正鋒進一步舉例，2023年美國降息預期熱潮期間，元大美債20年（00679B）曾因債券價格預期上漲，導致市價出現高達6%以上的溢價。

他回憶：「那時我在節目中就一直呼籲，債券年利率只有4%到5%，但大家卻用溢價6%去搶，結果是不合理的。」

甚至有知名分析師在當時重押買進00679B，後來雖然出現帳面損失，但他強調自己同時在0050上獲利，總體仍有回本。不過林正鋒提醒，類似非理性行為不可複製，尤其有些ETF流動性差，更容易在短期炒作中出現溢價偏離淨值的情形，風險極高。

例如：永豐中國科技50大（00887），曾出現超過200%溢價的極端案例，導致投資人一旦高點進場，後續幾乎無法回本。

不急著出脫006208！0050降費雖猛 但對手也可能反擊

對於目前是否應該將006208換成0050？林正鋒認為需分兩種情況看待：

1.如果是新資金進場，目前0050因價格親民、管理費調降，確實具吸引力 2.但若是已持有006208的投資人，則建議先觀望

他強調，0050此次降費是「核彈級」行動，讓競爭壓力直接轉向006208。但據了解，006208背後的投信業者目前也在積極準備回應方案，可能包括調降管理費或強化產品優勢。

「你現在急著賣掉006208轉進0050，結果過幾週006208也降費，那就是兩相交戰、你自己折騰一圈。」林正鋒建議，已有部位的投資人可靜待一段時間，觀察市場變化再做決策。

ETF競爭白熱化 投資人將成最大贏家

從006208、0050的管理費競爭，到00878、00919等高股息ETF搶市，可以看出台灣ETF市場進入「你追我趕」的新階段。林正鋒表示：「投資人其實是最大的受惠者，因為越多競爭，產品費用越低，選擇也越來越多元。」

他呼籲，投資ETF雖是低成本的理財方式，但仍需注意基本面、交易成本與是否貼近淨值等細節，切勿因短期消息而盲目調整持股。

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