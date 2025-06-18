台股熱題材、夯標的 市值型主動式 ETF 異軍突起

近期全球股市普遍反彈，中美貿易戰釋出正面訊號，加上美國5月非農就業與通膨數據優於預期，經濟動能依舊穩健，強化市場對聯準會今年降息的期待。台股方面亦跟隨投資氣氛回暖，5月以來外資回補金額高達2,077億元，加上內資買盤亦逐步加溫，加權指數成功站回年線。截至6月12日，融資餘額明顯低於4月初的3,000億元高點，展現出「籌碼穩定、內溫外熱」的格局為短線漲勢提供延續的支撐。

野村投信表示，近期台股表現反映基本面優勢，具備AI題材的電子類股表現最為強勢，屢創歷史新高，此趨勢不僅顯示資金仍青睞核心主流成長性標的，加上台灣AI領域供應鏈的領先地位，帶動 AI 產業上中下游等整體產業產值的提升，結合5月出口數據，AI對供應鏈出口的強勁拉動效果，將加速AI 的普及，也為市值型主動式ETF帶來高成長潛力，此有意進場或加碼台股的投資人不妨趁著中東局勢緊張之際，可透過主動選股的ETF逢低布局相關受惠族群，增長中長線投報率。

野村臺灣增強50主動式ETF（00985A）經理人林浩詳表示，「大者恆大」的市值型投資有望是今年盤面表現的亮點。然而，今年類股輪動快速，投資人不宜單押個股、或是被動追蹤單一指數，以「FTSE臺灣50指數」為例，其中，台積電占比就高達50%以上，倘若當台積電休息、甚至修正時，容易造成資產較大波動。有鑑於此，較佳做法會是讓台積電比重「剛剛好」並兼顧其他投資機會，即以市值型為基底、搭配主動挑選汰弱換強，「市值型+主動策略」會是參與權值股漲勢與大盤輪動行情的較佳策略，有助於輕鬆應對市場震盪，分散投資風險。林浩詳指出，在市場急漲或急跌時，市場情緒可能會影響投資人的投資決策，凸顯主動選股的重要性，目前盤面利多偏向題材性質為主，就類股挑選來看，AI仍是持股基本配備，台股長期向上仍存在投資機會的吸引力。

根據野村內部研究，若擴大選股池，納入台股上市櫃市值前150大股票搭配專業團隊的主動質化+量化研究，透過市值股三大優化面向，包含「成長」、「價值」、「動能」，評比較佳的前50檔股票長期總報酬表現，可望更勝代表大盤的加權指數與權值龍頭的FTSE臺灣50指數。此外，主動調整也有助於汰除弱勢股，例如，市值大但獲利成長停滯的傳產股，若擴及發掘到市值前150大權值股，依據個股基本面，透過精益求精的投資策略，分析股價及未來獲利表現，靈活挑選具備上漲潛力及動能延續性的50檔強勢股，以追求優於臺灣50指數表現為目標。全台首檔市值型主動式投資新引擎「00985A野村臺灣增強50主動式ETF」，針對台股前50大市值股弱點改善，適時汰弱換強，剔除末段班弱勢股，主動布局，靈活動態調整投資組合，升級優化50檔投資組合，迎擊投資痛點，用主動拼市值投資，隨時掌握市場趨勢，搶占先機不漏接，捕捉下個AI行情，追求更快更出色的Alpha+。

展望後市，林浩詳表示，隨著AI技術快速發展，加速催化AI投資，全球科技版圖正悄然改寫，DeepSeek以低成本模型技展現令人驚豔的效能，更反映2025下半年集中延續AI無限期魅力升勢。從中長期角度，AI、先進封裝、散熱模組、PCB、高速傳輸等產業，結構性成長的趨勢不變，彭博預估第二季電子股 EPS 年增率將超過 30%。第二季財報公佈將為市場關鍵觀察期，儘管整體市場氛圍偏多，但前段時間匯率波動較大，對出口產業獲利形成壓力，市場可能面臨評價修正風險而拉回，此時反而是進場布局的良機，投資人可善用新一代野村主動增強經典升級臺灣50指數，因應多變市場，全面捕捉產業快速輪動上漲契機及AI商機，00985A值得投資人納入投資組合。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。