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0050分割首日爆量 成交額破111億改寫ETF天量紀錄

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
0050分割首日爆量創歷史新高，單日成交金額更突破111億改寫ETF天量紀錄。圖／聯合報系資料照片
0050分割首日爆量創歷史新高，單日成交金額更突破111億改寫ETF天量紀錄。圖／聯合報系資料照片

台灣首檔國民ETF元大台灣50（0050）今日分割後恢復交易，開盤不久即爆出大量成交，收盤成交張數已達24.42萬張，不但創下該檔自2003年掛牌以來的歷史新高，若以收盤價45.57元計算，單日成交金額更高達111億元，均雙雙刷新歷史紀錄，更創下台灣ETF史上單日成交金額最高紀錄。

據統計，0050前一筆「天量紀錄」為2011年8月9日創下的13萬7654張成交張數，成交金額則以2025年1月7日的59.1億元為高，而今日0050分割恢復交易首日，成交張數與金額即雙雙翻倍，直接寫下新頁。從資產規模觀察，法人也指出，今年來0050已淨流入超過2240億元，總規模突破6600億元，穩居台灣ETF規模之冠。法人認為，在市值型ETF競爭激烈的格局中，0050不僅擁有早期品牌優勢與流動性基礎，加上分割帶來的參與擴張效應，後續仍具吸金動能，有望繼續在資金行情中扮演核心角色。

對於0050分割恢復交易首日即創下轟動市場的佳績，市場法人分析，一來是費率，二來是分割之後的整張投資門檻大為降低，是二大最主要原因，其中散戶與退休族更因為分割效應，成為進場加碼主力。

法人接著說，0050在今年初宣布調降費用率後，費率已降至台股ETF中最低，已吸引許多大額資金加碼，再加上此次分割後，一張價格降至5萬元以下，使「整張投資」門檻大幅降低，尤其投資人僅需4至5個月定期定額即可能完成「存一張」目標，更激勵散戶與退休族積極進場。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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