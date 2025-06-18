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主動式ETF添生力軍 首檔投等債主動式ETF於7月開募

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
聯博投信ETF發展部副總經理鍾郁婕（左起）、聯博投信的董事長翁振國、聯博投信固定收益資深投資策略師江常維。記者賴昭穎／攝影
聯博投信ETF發展部副總經理鍾郁婕（左起）、聯博投信的董事長翁振國、聯博投信固定收益資深投資策略師江常維。記者賴昭穎／攝影

台灣ETF市場今年從被動式跨足主動式，台灣最大主動債券基金公司聯博投信宣布，7月14日將推出台灣首檔投資等級債主動ETF – 00980D，這檔ETF不受參考指數限制、並搭配主動選債策略，挑選已開發國家的投資等級公司債為主要配置，可全面配置各天期券種，可望結合被動ETF與主動基金優勢，為投資人帶來更具彈性的債券配置選擇。

回顧上半年，市場面臨美國關稅政策變動、地緣政治風險升高、以及市場大幅震盪的多重挑戰，債市波動隨之攀升。聯博投信固定收益資深投資策略師江常維指出，美國公司債市值規模龐大，仍具有許多收益機會，此時不妨透過主動投資的策略掌握兩大債市布局關鍵。第一，天期分散。近期利率波動幅度擴大，但利率彈升壓力主要集中於長天期券種。因此，債券天期不宜過度集中20年、30年以上等過長天期券種，加上搭配主動選債，可望降低利率風險；第二，產業分散。各產業違約狀況不一，產業布局分散、搭配基本面選債，有望降低違約風險。

聯博投信ETF發展部副總經理鍾郁婕表示，過去10年全球主動式ETF規模呈現上升趨勢。從2015年的不到500億美元，成長至今年4月的1.3兆美元，預估2030年將達4兆美元2。鍾郁婕說，主動式ETF結合被動ETF下單便利、資訊透明等優點，以及共同基金具有專家管理的主動優勢，受到全球投資人關注。

聯博00980D每股發行價格為20元，並提供每月配息機制。江常維指出，聯博00980D，聯博投資等級債入息主動式ETF（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息），由專業債券投資團隊主動篩選具投資價值的債券，核心布局於美國為主的投資等級公司債，可適度配置<20%的非資投等級債，也是目前全台第一檔能配置非投資等級債券的投資等級債主動式ETF。目前聯博00980D模擬投資組合分散配置於40種多元產業，包括科技／AI、銀行、零售銷售、旅遊、國防、電信等，同時避開地緣政治不確定性較高的新興市場、受政策影響較大的公債，以降低整體投資組合波動度。

此外，聯博00980D是由聯博投信與聯博集團攜手合作，採海外投資複委託模式，受託管理的美國在地團隊聯博資產管理公司，在美國債市交易最活絡的時間進行交易，可望取得較佳交易條件、即時掌握市場變動。江常維說，因應今年以來台幣大幅波動，這檔主動式ETF將針對匯率作適度避險，適合目前美元趨貶的環境；不過，匯率避險會有額外成本，而且在匯率比較平穩或是美元升值的時期，對總報酬會有反向的影響。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債券 ETF

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