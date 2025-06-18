聯博推出全台首檔債券主動式 ETF 將於7月14日開募

台灣最大主動債券基金公司聯博投信18日宣布，即將於7月14日推出台灣首檔主動式@@@債券ETF@@@，即聯博投資等級債入息主動式ETF（00980D），每股發行價格為20元，並提供每月配息機制。

聯博投信ETF發展部副總經理鍾郁婕表示，過去10年全球主動式ETF規模呈現上升趨勢，從2015年的不到500億美元，成長至今年4月的1.3兆美元，預估2030年將達4兆美元。主動式ETF結合被動ETF下單便利、資訊透明等優點，以及共同基金具有專家管理的主動優勢，受到全球投資人關注。

根據聯博投信委託 IPSOS 所進行的台灣投資人 ETF 偏好調查，63%的 ETF 投資者對主動式 ETF 表現出高度的投資興趣。在共同基金、主動式及被動式 ETF 的投資配置中，ETF 投資者願意至少將 20% 的資金配置於主動式 ETF。這顯示出台灣投資者對主動式 ETF 存有相當高度的期待與關注。

江常維表示，00980D由專業債券投資團隊主動篩選具投資價值的債券，核心布局於美國為主的投資等級公司債，可適度配置<20%的非投資等級債，也是目前全台第一檔能配置非投資等級債券的投資等級債主動式ETF，收益觸角更廣。

江常維指出，00980D模擬投資組合分散配置於40種多元產業，包括科技/AI、銀行、零售銷售、旅遊、國防、電信等，同時避開地緣政治不確定性較高的新興市場、受政策影響較大的公債，以降低整體投資組合波動度。

江常維指出，00980D因應今年以來新台幣大幅波動，將針對匯率作適度避險，有機會緩衝匯率風險，適合目前美元趨貶的環境。不過，提醒投資人，匯率避險會有額外成本，而且在匯率比較平穩或是美元升值的時期，對總報酬會有反向的影響。

江常維表示，00980D是由聯博投信與聯博集團攜手合作，採海外投資複委託模式，受託管理的美國在地團隊聯博資產管理公司，在美國債市交易最活絡的時間進行交易，可望取得較佳交易條件、即時掌握市場變動。此外，投資團隊擁有美國在地與主動式操作的優勢，能參與新債發行的投資機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。