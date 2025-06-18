0050今變飆股…分割後大量買盤導致推升價格？老手回一句秒破迷思

0050一拆四後第一天交易，不只整張入手門檻降到5萬內，成交量也暴衝到近年罕見的水準。有網友在PTT股板發問：「0050大量交易會讓價格超出應有的加權值嗎？」引發專業網友一連串技術性回應，也順勢釐清許多ETF新手的迷思。

原PO表示，看到0050今天交易量高達十幾萬張，懷疑會不會因為買氣太強導致價格偏離指數，「會造成0050價格上漲，然後超過原本應該是要加權過後的價格嗎？」

不少網友指出，ETF設有初級市場套利機制，價格若過度高於淨值（NAV），法人會賣出套利，拉回價格。「超過就會有人套利啊」、「不會，會被套利的賣下來」、「法人爽套利，散戶永遠吃餅乾屑」、「溢價完被套利，折溢價會收斂你不知道」。

也有人分享觀察數據表示溢價幅度有限「今天幾乎是溢價，元大控制得很好，尚未超過0.3%」、「大量買盤是有，但初級市場讓ETF價格波動空間有限」。

部分網友則直白指出，對ETF運作不了解才會有這樣的疑問「你該不會以為這20萬張是全部要去買持股吧」、「這新手打波利的問題」、「先去了解一下什麼叫ETF好不好」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。