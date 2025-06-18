0050市值型ETF大哥今天強勢回歸！達人：天生就有「不限重」的優勢

0050今天正式回歸了！一張從18萬多變成不到5萬，想要買整張的話，終於可以「輕鬆」入手了。

我覺得今早應該不少人開盤前就在等0050回歸了吧！

因為開盤沒多久馬上就變成今天成交王了，確實這次分割讓0050回到47元左右，讓買整張的門檻拉低不少，應該能吸引到更多想買整張的人。

不過今天就不再嘮叨那句「股價變低不代表變便宜」了，這句話已經被說爛（雖然還是很重要！）但我們換個角度來說，講一個比較多大大可能沒注意到的事，0050早期持股設計上的老將優勢。

現在市面上的新ETF，雖然規模大、話題多，但普遍都受到新版規範的限制，舉例來說：成分股不能讓單一公司比重太高，這樣才能分散風險、避免過度集中，這就是很多人說「台積電比例不能配太高」的由來。

但0050就不一樣了，它早在2003年就設計好，那時候的法規還沒有這樣的限制，等於它天生就有一張「不限重」的優勢，可以真實反映台股前50大市值公司的比重，0050可以把台積電配到應有的比重，不受到限制，所以不用怕超標。

這對某些人來說可能是非常重要的一點，特別是想要長期吃到台積電成長紅利的人，反而會偏好這種「原汁原味大盤」的選擇。

所以這又會遇到一個被問到爛的問題，要配那麼多台積電怎麼不直接買個股就好？答案是，ETF有汰弱留強的功能，如果未來產業大洗牌，台積電不再強了（我是說如果、如果...不要誤會），ETF會在這段洗盤的過程中，慢慢根據大盤狀況自動調節持有比重，持續調整到大盤該有的市值分配，但買個股就沒有這樣的優勢了。

總歸那一句，選擇沒有對錯，只有適不適合，這次分割完是重新認識0050的好機會，但...好啦，最後還是要講一下，分割後，股價變低不代表變便宜，不要被市場上的歡騰沖昏頭，還是要根據自己的想法和策略來判斷要不要買，分割前沒有計劃要買，就不需因分割後一定要買。

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