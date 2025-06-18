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0050分割成本歸零惹怒投資人…報酬率爆衝是假象！多家券商挨轟：很爛

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0050分割成本歸零惹怒投資人…報酬率爆衝是假象！多家券商挨轟：很爛

聯合新聞網／ 綜合報導
0050完成一拆四後，部分券商APP顯示「成本歸零」，投資人報酬率暴衝，看似大賺實則資訊失真，引爆網友對券商系統處理能力的集體不滿。中央社
0050完成一拆四後，部分券商APP顯示「成本歸零」，投資人報酬率暴衝，看似大賺實則資訊失真，引爆網友對券商系統處理能力的集體不滿。中央社

元大台灣50（0050）完成一拆四後，許多投資人今天一早打開券商APP，卻驚見自己持股的「成本」欄位顯示為0元，帳面報酬率飆破百，彷彿突然變成股市天選之人。不過這樣的畫面並未讓人感到興奮，反而在PTT股板掀起一波罵聲連連。

有網友發文詢問：「0050分割後要怎麼知道成本？」指出自己的帳戶顯示成本為0元，完全想不起自己過去的買進價格。這則提問瞬間引發大量留言迴響，不少人發現，不只成本不見，K線圖也沒還原，讓人無法正確判斷投資績效。

多數網友痛批台灣券商處理能力低落，不僅成本歸零、明細消失，就連K線圖都沒有還原。「這就台灣券商做得爛的地方」、「永豐成本歸零，有夠困擾」、「新光真的爛，明細帳只剩股數」、「K線圖完全失真，什麼都沒還原」。

也有不少人回報自己使用的券商處理得當，成本資料有正確換算或可手動調整。「富邦的還是有」、「國泰也有成本欄，除以四就好了」、「元大自動幫你算，還能手動調整」、「華南沒問題」。

另一群人則早已養成習慣，自行用Excel或App記帳，不靠券商資料，反倒這次沒受到影響。「還好我都有用Excel記錄」、「分割前有截圖就好」、「我都用另外的記帳app，不靠券商」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

股票分割 報酬率 ETF 0050元大台灣50

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