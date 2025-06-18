航運股發錢…ETF誰搶到最多股息？00961「持股最重」成焦點！

隨著長榮明日將除息，陽明和萬海也將陸續除息，市場目光聚焦於航運股的投資機會；然而，地緣政治風險和油價波動等因素為航運業增添了不確定性。在這樣的大環境下，投資人如何才能有效參與航運高股息行情，同時又分散風險呢？貨櫃三雄概念ETF成為一個值得關注的投資方向。

根據Cmoney截至2025年6月16日的資料，部分ETF重倉持有貨櫃三雄，提供投資人參與除息行情的機會，並有效分散單一個股風險。

前三名為...

FT臺灣永續高息(00961)拔得頭籌，持股比重高達16.55% 元大台灣價值高息(00940)次之，持股比重為16.13% 統一台灣高息動能(00939)第三，持股比重為13.22%

若以個別股票分析，長榮是多檔ETF的重點持股。其中，00961對長榮的持股比例最高，達9.25%；00940次之，為8.81%；00939則持有8.24%。

資料來源：Cmoney 資料日期：截至6/16

至於陽明，00961的持股比例為7.3%，領先其他ETF；00940持有5.54%；00939則為4.98%。

資料來源：Cmoney 資料日期：截至6/16

萬海方面，國泰永續高股息（00878）以3.38%的持股比例居首，其次是中信成長高股息（00934）的2.77%和永豐優息存股（00907）的2.53%。

資料來源：Cmoney 資料日期：截至6/16

此外，群益台灣精選高息（00919）和00907也值得關注。00919的貨櫃三雄總持股比重達12.91%，其中長榮佔8.07%，陽明佔4.84%；00907的貨櫃三雄總持股比重為11.34%，涵蓋長榮(5.77%)、陽明(3.04%)及萬海(2.53%)，提供投資人更分散的布局。

全球供應鏈的調整和地緣政治的變化，為航運業帶來挑戰，但也凸顯了分散投資的重要性。貨櫃三雄概念ETF不僅讓投資人參與高股息行情，更能有效分散風險，是在波動市場中追求穩定收益的策略之一。投資人應根據自身風險承受能力和投資目標，選擇合適的ETF，在收益與風險之間取得平衡。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。