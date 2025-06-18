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0050拆到47元還貴？00905「1字頭」狂飆三成 小資族瘋搶40元以下ETF

聯合新聞網／ 綜合報導
0050一拆四後仍要近4.8萬元一張，對小資族來說門檻仍高。反觀00905每張僅約1.33萬元，4月以來漲幅達30.3%，成為低價ETF中表現最亮眼的黑馬，吸引預算有限投資人關注。中央社
0050一拆四後仍要近4.8萬元一張，對小資族來說門檻仍高。反觀00905每張僅約1.33萬元，4月以來漲幅達30.3%，成為低價ETF中表現最亮眼的黑馬，吸引預算有限投資人關注。中央社

國民ETF「元大台灣50」（0050）分割案今（18）日正式生效，以「一拆四」新姿態亮相，股價自約190元降至47.5元，交易熱度不減，開盤首分鐘即湧入2.5萬張成交量，顯示投資人熱烈響應。然而，即使經過分割，一張0050仍需投入近4.8萬元，對許多小資族而言門檻依然不低。

在台股反彈行情持續加溫之際，市場上一批價格更親民、績效同樣亮眼的ETF產品正悄然吸引投資人目光。據統計，多檔40元以下ETF不僅投資門檻更低，近期表現更是搶眼，成為預算有限投資人的新寵。

最新數據顯示，自台股4月9日反彈以來，FT臺灣Smart（00905）以30.3%的驚人漲幅領跑40元以下ETF，每股僅13.33元，投資一張只需約1.33萬元，僅為分割後0050的三分之一不到。緊隨其後的國泰台灣領袖50（00922）也有27.81%的優異表現，收盤價20.45元；台新永續高息中小（00936）則以26.98%的漲幅站上第三名，收盤價14.73元。

市場觀察發現，這波表現優異的低價ETF中，ESG永續、高股息及智慧科技主題表現也相當出色。中信成長高股息 (00934）、大華優利高填息30（00918）及群益台ESG低碳50（00923）等ETF漲幅均突破25%，反映市場資金持續流向具有明確投資主題且價格親民的產品。

理財專家表示，雖然0050分割後更加親民，但對於預算有限的投資人來說，40元以下的ETF提供了更多元且低門檻的選擇。尤其在台股反彈行情中，這些ETF不僅投資門檻低，部分績效表現甚至優於大盤，讓小資族也能輕鬆參與市場。

專家建議，投資人選擇ETF時，除了關注價格門檻外，也要考量ETF的追蹤標的、流動性及費用率等因素。對於初入市場的投資人，可考慮定期定額方式進場，降低市場波動風險，同時累積長期投資的複利效果。

隨著台股反彈動能持續，這些低價位高績效的ETF產品預計將持續受到市場青睞，為小資族提供參與台股上漲行情的輕鬆管道，讓投資不再是大戶的專利。

表：40元以下ETF自台股反彈以來績效前10強

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

市值型 00936台新臺灣永續高息中小型ETF 00923群益台灣ESG低碳50 00922國泰台灣領袖50ETF基金 00918大華優利高填息30 ETF 00905FT臺灣Smart 0050元大台灣50

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