0050「一拆四」恢復交易 買盤捧場、成交量創新紀錄

ETF老大哥元大台灣50（0050）分割完成，自18日起恢復交易，恢復交易參考價為47.16元，不到11點，成交量就衝上13.8萬張，改寫有紀錄以來新高。

受到地緣政治紛擾影響，台股開低走高，早盤一度下跌106.91點，0050市價也一度翻黑，不過買盤仍積極進場參與「分割後的低入手價」，盤中多維持些微溢價，且在開盤不到兩小時，成交量就來到13.8萬張，超越過往2011年8月9日最高的13.76萬張記錄。

ETF史上規模最大的0050分割淨值17日出爐，每受益權單位為47.32元，也就是說，每張約4.7萬元，超低門檻入手價，搭配台股ETF最低管理費，助攻小資存股。

法人分析，0050採隨規模成長持續調降，最低會降到接近0.05%，搭配分割後低門檻入手價吸引買氣，可望再度推升規模，進入「規模成長、費用率不斷下降」的正向循環。至6月17日，0050規模為6,601億，經理費率已降至約0.103%，持續為市場最低，有利小資長線複利效果。

0050為市場首檔市值型ETF，投資上市市值前50大個股，絕對不會錯過台股上漲行情，加上近年資金集中權值股的趨勢愈來愈明顯，0050表現多能領先大盤，統計自2015年以來十個年度，臺灣50指數已有6個年度領先大盤，累積含息總報酬勝出約60個百分點，突顯指數選股策略優勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。