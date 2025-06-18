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0056預計明年集中火力買！存股哥：因2、5、11這三個月的現金流相對薄弱

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
存股哥分享月月配現金流組合操作策略，00878、00713、00919搭配0056進行動態調整，目標達成「每月都有5萬現金流」的半退休生活。圖／聯合報系資料照片
存股哥分享月月配現金流組合操作策略，00878、00713、00919搭配0056進行動態調整，目標達成「每月都有5萬現金流」的半退休生活。圖／聯合報系資料照片

＊原文發文時間為6月17日

資產配置沒有對錯，只有適不適合你的投資模式還有生活型態，就算有90%的人說這個東西很爛，但只要對你有用、適合你，那對你來說就是最好的選擇，真的不用因為別人的批評去懷疑自己。

目前我的月配現金流組合，00878、00713+00919這兩組在今年結束應該可以穩定每季配5萬，00713+00919組在接近5萬邊緣，今年下半年再加把勁衝高張數就可以達成季配5萬。

原本預計今年全部集中火力買00878，但我也沒想到會在年中就裸辭離開職場，於是稍微調整一下戰術，這兩個月改成買00919居多，原因就是要讓現金流更平均一點，讓我的半退休生活每個月都有5萬股息現金流。

在月月配中，我的0056張數最少現在只有27張，代表我在2、5、11這三個月的現金流相對薄弱，00929則是目前偏弱，可提供現金流的力度不大，因此為了補強我個人的配置，拉高0056的張數看來是下階段比較合理的選擇。

（因8月我有金融股股息不算在列）

0056過去配息一直相當穩健，如每季預估配1.07，我每季可以領$28,890，距離5萬差$21,110，換算下來我大約還差20張，即總張數47張可以完成0056季配5萬的張數。

以0056今天收盤價34.6計，還需要約$692,000，以目前現有部位來看，只要再穩定增加槓桿，那我覺得應該在明年底前可以完成0056持股47張的目標，月月配現金流5萬對我來說相當夠用了。

存股就是這樣，你有很大的機率會遇到配息不如預期、股價下跌的狀況，但弱者抱怨環境，強者會想辦法解決問題，與其去罵某某高股息賠得很爛，倒不如去優化自己的配置，讓資產跟現金流持續增加，這樣還比較實在一點。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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