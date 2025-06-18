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0050一拆四後能買嗎？郭哲榮「隨時都可以買」：把它當成存錢筒

聯合新聞網／ 綜合報導
郭哲榮分享0050操作觀點，直言「當成存錢筒」布局，需要用錢再賣出，也不用一次全賣。圖／聯合報系資料照片
郭哲榮分享0050操作觀點，直言「當成存錢筒」布局，需要用錢再賣出，也不用一次全賣。圖／聯合報系資料照片

元大台灣50（0050）完成一拆四，不少投資人好奇是否該進場布局。知名分析師郭哲榮近日在節目中直球回應「0050隨時都可以買，把它當成存錢筒在買。」

他強調，每次大跌時，他都會選擇逢低買進0050，甚至曾多次公開操作、獲利千萬出場。他也強調，不用期待買在最低、賣在最高「逢低買、逢高賣，三年三次0050，賺了三千多萬」，不只是帳面績效，更是紀律的展現。

對於有人質疑他是否真有操作0050，他也表示操作過程都有紀錄，甚至提到「我還說過賭1億，如果有造假的，我就負責。」但強調基於主管機關要求，近期沒有再公開對帳單。

針對「現在0050還能買嗎？」這個熱門問題，他則再次強調，「可以買。尤其0050本來就不是給你短線賺快錢的，是拿來當作穩健資產配置的核心，就像存錢筒一樣，慢慢買、慢慢放，時間會給你答案。」

在操作建議上，他沒有鼓勵追高，也提醒投資人要有紀律「有一筆資金，就是慢慢定期定額，或是逢低進場。0050是我很喜歡的標的，因為它就是跟隨大盤長期趨勢向上」

此外，他也點出目前市場低估台股的潛力「台股還有空間，結算完會再噴一波」，投資人不必太擔心以伊戰爭或短期利空，應該思考長線邏輯。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

股票分割 市值型 ETF 0050元大台灣50

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