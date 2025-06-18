快訊

關稅倒數！電子六傑押寶伺服器 對消費性產品態度保守

育嬰留職津貼加碼至7個月 洪申翰：下半年提修法

川普要求無條件投降 伊朗最高領袖回敬「戰鬥開始了」

0050完成分割恢復交易 1張5萬元有找

中央社／ 台北18日電

元大台灣50（0050）完成分割，今天恢復交易，股價從6月10日分割前的188.65元降為47.16元，1張新台幣5萬元有找，大幅降低投資人入手門檻。

0050是國內最老牌、也是規模最大的ETF，尤其元大投信今年以來連續揮出兩記重拳，先是大幅調降0050的經理費及保管費，之後並啟動分割案，成功吸引投資人追捧。

自從元大投信今年2月中宣布啟動0050分割計畫後，0050受益人數加速成長，3月底受益人數首度跨越百萬人大關，而根據集保結算所資料，0050最新受益人數已累積達到110.9萬人。

而0050的資產規模成長更是勢如破竹，2月中0050分割案宣布時的資產規模為4519億元，4月底首度突破5000億元，6月5日再度達成6000億元的新里程碑，短短幾個月接連跨越兩個重大等級，而根據證交所資料，0050最新資產規模已達到6602億元，穩居台灣ETF規模龍頭。

0050是台灣ETF始祖，2003年以36.98元的發行價格掛牌上市，伴隨近年台股飆升，今年初0050股價一度飆破200元大關，換算每張價值高達20萬元。考量投資人入手門檻偏高，元大投信4月召開0050受益人會議，正式通過分割案，採回到發行價36.98元以上之最大整數倍為分割倍數，決定以4倍進行分割。

元大投信表示，0050分割後，投資人總持有價值不變，而淨值、股價下降，每張價格降到4萬多元，有助降低投資人入手門檻，提高流動性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

元大投信

延伸閱讀

達明、邁萪、凌航獲准上市

00919要追過00878了？這波規模暴衝！專家：「三喜臨門」神加持

00940配息能回到8％以上？不敗教主：收益平準金只有0.02元

證交所推廣減碳 邀員工種樹

相關新聞

0056預計明年集中火力買！存股哥：因2、5、11這三個月的現金流相對薄弱

＊原文發文時間為6月17日 資產配置沒有對錯，只有適不適合你的投資模式還有生活型態，就算有90%的人說這個東西很爛，但只要對你有用、適合你，那對你來說就是最好的選擇，真的不用因為別人的批評去懷疑自己

0050一拆四後能買嗎？郭哲榮「隨時都可以買」：把它當成存錢筒

元大台灣50（0050）完成一拆四，不少投資人好奇是否該進場布局。知名分析師郭哲榮近日在節目中直球回應「0050隨時都可以買，把它當成存錢筒在買。」 他強調，每次大跌時，他都會選擇逢低買進005

0050會有拆股慶祝行情？三明治先生：短線炒ETF就像騎淑女車「翹孤輪」

0050今天要分拆重新掛牌了，本來180左右分拆後47左右，很多人是打算分拆完後再來買進，雖然早買晚買其實差不了多少，但有些觀念也趁這個機會分享一下。 首先是分不分拆對投資人來說不應該是問題，一拆四

「高股息越存越悔」！網親曝轉向0050心路歷程：真不該追息打算僅留00713

一位網友在股板分享自身轉型經驗，坦言自己存股4年、累積00878、00713與00919等高股息ETF，但經歷了大筆支出與閱讀眾多前輩經驗後，決定轉向市值型ETF，並鎖定近期剛分割的0050，準備逐步

00713大換血…統一、發哥出局進場金融股！持股人喊話：歡迎來抬轎

元大台灣高息低波（00713）本次換股名單出爐，一口氣更換15檔成分股，引發市場震撼。其中統一（1216與聯發科（2454）雙雙出局，成為討論焦點。不少投資人痛批「這檔ETF是高股息還是高買低賣？」

0050一拆四華麗登場！1分鐘爆2.5萬張大量、力穩高檔

台灣市值最大的國民ETF「元大台灣50」（0050）18日以「一拆四」的新面貌重返市場，拆分後每股淨值降至47.32元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。