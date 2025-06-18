0050會有拆股慶祝行情？三明治先生：短線炒ETF就像騎淑女車「翹孤輪」

0050今天要分拆重新掛牌了，本來180左右分拆後47左右，很多人是打算分拆完後再來買進，雖然早買晚買其實差不了多少，但有些觀念也趁這個機會分享一下。

首先是分不分拆對投資人來說不應該是問題，一拆四以後股數變四倍，股價變四分之一，價值是一模一樣不會變的。

有些人覺得拆股完更「平價」，會有更多人買因此會拉高股價，這不容易說對或錯，因為理論上大家都可以買零股，0050是熱門股，折溢價並不會差距很大，所以買零股跟買整張基本上沒有差。

但實際上真的有人出手就是一張一張，還不一定是很有錢的，很多都是小資族，甚至有人買股只買50元以下的，不然他們覺得「玩太大」。

所以或許拆分後的價格真的會影響了一些些投資人的意願，只是話又說回來，0050的「淨值」是成分股決定的，如果真的因為買的人變多，市價上漲超過淨值太多（稱為溢價），那大戶們也可以用申購的方式套利，所以實際上還是不會有影響。

再來是有人說他們要等分拆後再買進，因為市場可能會有慶祝行情或預期心理，有機會炒一波短線，這個說法不無可能但十分危險，因為延續剛講到的溢價的問題，如果你覺得買氣高等於價格會衝高等於有機會炒短線，那你期待的是股價可以有一波「溢價」，讓你原價買的人可以賺到一點價差。

但如前面說的，大戶可以用申購的方式，在市場上買進成分股後換成等值的0050，他用原價換來的0050可以很快在市場以溢價的方式賣出，收割的便是那些跑得比較慢的投資人。

因此這個想法就是賭別人跑得比你慢而已，大家都不想跑最後一個，但總得有人在這波裡虧錢。

最後再提醒一點，ETF的風險分散的工具，如果你對套利、炒短有興趣，選擇個股波動會更大，選ETF來炒短就像騎淑女車要做「翹孤輪」一樣，不是做不到只是很費力，看起來也會有點滑稽。

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