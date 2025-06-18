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「高股息越存越悔」！網親曝轉向0050心路歷程：真不該追息打算僅留00713

聯合新聞網／ 綜合報導
網友自曝高股息存了4年不如0050，打算全面轉向市值型ETF，引發社群熱議。有人力挺提早覺醒，也有人酸「現在才懂也太晚」，高股息與市值ETF的戰爭再度點燃。圖／聯合報系資料照片
網友自曝高股息存了4年不如0050，打算全面轉向市值型ETF，引發社群熱議。有人力挺提早覺醒，也有人酸「現在才懂也太晚」，高股息與市值ETF的戰爭再度點燃。圖／聯合報系資料照片

一位網友在股板分享自身轉型經驗，坦言自己存股4年、累積00878、00713與00919等高股息ETF，但經歷了大筆支出與閱讀眾多前輩經驗後，決定轉向市值型ETF，並鎖定近期剛分割的0050，準備逐步調整持股結構。

原PO表示，自己生完小孩後開始規劃退休資金，當初認為高股息有現金流優勢，但隨著時間推進，卻發現實際報酬不如預期，還得面對稅與二代健保。「漲的時候緩漲、跌的時候也沒比較抗跌」，他語帶懊悔地說，若當年選0050「早就翻倍了」。

他目前的盤算，是將00878與00919等部位陸續換成0050，只留一小部分00713和美債持有，並發文請益網友是否還有其他更好的配置建議。

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不少網友力挺原PO「及早覺醒」，認為高股息對年輕人來說未必是最佳解方「台灣人愛股息真是害人的迷思XD，趁早覺醒是對的」、「高股息越來越沒豆腐好吃 QQ」、「把股息拿去買市值ETF就對了，現金流轉配置更好」。也有留言建議應該考慮布局美股大盤ETF，從長期報酬與全球分散角度切入，才是更穩健的投資策略。

不過也有酸民不留情面反嗆「年輕時哪來二代健保？現在才覺悟太晚了吧」、「買市值你以為就能抱住？0050跌20年你撐得住嗎」、「美債不處理，還先賣高股息，根本韭上加韭」，質疑原PO在資產配置與時間點選擇上仍未理清核心邏輯。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00919群益台灣精選高息ETF基金 00878國泰永續高股息 00713元大台灣高息低波 0050元大台灣50

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