00713大換血…統一、發哥出局進場金融股！持股人喊話：歡迎來抬轎

元大台灣高息低波（00713）本次換股名單出爐，一口氣更換15檔成分股，引發市場震撼。其中統一（1216與聯發科（2454）雙雙出局，成為討論焦點。不少投資人痛批「這檔ETF是高股息還是高買低賣？」

本次納入的包含富邦金、國泰金、第一金等金融股，以及華航、矽格、可成等具波動性的個股；刪除的則有統一、聯發科、漢唐、和碩、洋基工程等績優股，引發不少質疑聲浪。有網友怒喊「統一居然被蛋雕，這麼穩都被剔除？」、「刀碩竟是低波代表？！」、「這次選的比主動基金還奇葩」。

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留言區炸鍋，投資人看法明顯分歧。批評派直言「高股息變成高波動，乾脆改名好了」、「發哥被賣低了又撿回來，買高賣低神操作」、「這檔越來越像韭菜集合器」，質疑選股邏輯混亂、操作荒謬。

但也有看好派認為是逢低加碼好機會，表示「抬轎手上持股，歡迎歡迎」、「換股造波動，剛好是加碼時機」、「一堆人在罵，那就代表我可以抱了」，展現逆向樂觀態度。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。