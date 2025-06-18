0050一拆四華麗登場！1分鐘爆2.5萬張大量、力穩高檔

台灣市值最大的國民ETF「元大台灣50」（0050）18日以「一拆四」的新面貌重返市場，拆分後每股淨值降至47.32元，早盤開高為47.5元，一分鐘內成交量就突破2.5萬張，人氣爆棚。

0050大幅降低小資族投資門檻，吸引不少首次入市的新手投資人關注。這次分割不改變投資人實際權益，也讓「想存股但資金有限」的投資族群有了更親民的切入點。

0050自2003年掛牌以來，追蹤台灣50檔市值最大上市公司，包括台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、廣達（2382）等關鍵權值股，是許多退休族、長期投資者的首選。目前0050總規模已經突破6,500億，穩坐「定期定額界的霸主」，根據元大投信資料，成立至今含息報酬率高達957%，年化報酬率約11.8%。儘管殖利率僅落在2～4%區間，但長期資本利得表現穩健，讓它成為不少人「定期定額慢慢存」的工具。

此次股票分割不僅讓0050的單股價格下探至百元以下，對小資族最大利多是「一張門檻從近20萬元降至5萬元以下」，大幅拉近投資距離。原本「一張太貴、只能零股慢慢買」的情況，現在可以選擇一次買進一整張，還可降低手續費成本，也方便參與配息。

需要注意的是，分割後的股數變多，未來配息金額也會等比拆分，但實際總配息金額不變。

對於小資族而言，無論是用3千、5千元按月投入，或趁低價一次買一張，都比過去更具彈性與可行性。不過需提醒，0050持股超過五成集中於台積電與電子產業，雖然近年受惠AI與高科技趨勢，但景氣循環仍可能帶來波動，建議可搭配高股息或產業型ETF，分散風險更穩健。

據元大投信網站資訊顯示，0050目前持股前五大分別為：台積電57.66%、聯發科4.33%、鴻海4.23%、台達電（2308）1.95%、廣達1.72%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。