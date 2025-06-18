0050一拆四前夕畫面太美！網笑：一夜變大富翁…成本歸零嚇壞人

元大台灣50（0050）6月18日正式完成一拆四，不少投資人昨晚提前體驗「帳面暴富」的快感。PTT股板網友分享分割前系統畫面，原本一張188元的0050，拆分後變成4張股價47元左右的0050，雖然知道是假象，仍忍不住直呼：「享受一下一夜大富翁的感覺！」

許多網友跟風回應「賺爛了 明天一鍵出清」、「大買1000股！」、「終於可以每月買一張了」，但也有人哀嚎「富邦證券的0050庫存直接不見了」、「成本歸零嚇死我」、「樹精靈離家出走QQ」。

甚至出現手動算成本教學文「成本就除以4」、「買進價記得自己打」、「期望以後半年配2元」等各種支援留言，討論熱度狂飆。

不少網友搞混分割意義，以為分割等於變富，其實這只是股數與股價的技術性調整，總價值未變。有投資老手提醒「不要被股價變小騙了，資產沒變，只是變得比較容易入手而已。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。