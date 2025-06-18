美股震盪也擋不住AI火熱！00830一周狂增83億資金

上周初全球股市及金融市場原本因美中於英國倫敦會面討論貿易協議，表面上呈現正面結論，市場樂觀情緒升溫，但臨近周末卻因以色列與伊朗再次大規模衝突，加上標普 500指數一度站上6,000點大關而引發獲利了結賣壓，美股回吐周初漲幅並多呈現微幅下跌，但本周又傳出美國將介入調停，伊朗亦有消息透漏和談意願，美股再度反彈；觀察美股ETF不畏地緣政治風險，人氣居高不下，今年以來有多檔美股ETF規模成長迅速，其中國泰費城半導體（00830）規模成長近83億元奪下同類型榜首，成為備受投資人關注的人氣ETF之一。

雖然美中兩國在倫敦啟動第二輪貿易談判，美方官員對結論釋出正面評價，緩解了市場對貿易戰升溫的擔憂，但觀察談判結論是美國對中國商品課徵55%的關稅，中國則對美課徵10%，並且中國還將開放稀土出口，以換取中國學生赴美就讀大學，明顯並不對等，且雙方在關鍵議題上亦未有更開放的共識，如中國仍拒絕鬆綁軍用稀土，皆顯示實際上美中雙方並無明確進一步的發展。加上美國財政部長貝森特關於關稅可能延期的言論，表示僅針對「真誠談判」的夥伴，仍給予關稅政策放寬一定的侷限性，打消市場對短期內達成多國貿易協議的期待，導致部分樂觀情緒消退。

觀察本次上榜的前五名海外ETF，其中就有3檔鎖定美國科技產業，顯見在AI仍是市場剛需；其中規模增長最多的00830是國內首檔追蹤美國費城半導體指數的ETF，鎖定全球市值最高的30家半導體龍頭企業，是最能跟上輝達、博通、台積電等一線AI大廠成長趨勢的ETF。尤其日前輝達執行長黃仁勳宣布旗下AI伺服器GB200進入全面量產階段、第三季將持續升級推出效能加強版的GB300，持續帶領AI產業鏈交出亮眼成績單，也讓AI朝向普及化更進一步，透過00830便可實現1檔ETF完美布局AI上下中游強勢大廠，掌握科技未來趨勢。

國泰費城半導體經理人李翰林表示，周末以伊衝突升溫，伊朗宣布退出與原定於6/15日與美國在中東國家阿曼進行的第六輪核談判，甚至加大對以色列的攻擊行動，導致原油價格再度竄升，雖16日就開始傳出兩國間的衝突將得到進一步控制，促使美股隨即反彈收高，但17日美方傳出將以強力手段介入調停，再度引發市場恐慌情緒股市回檔；觀察過去幾次中東地區緊張情勢升溫對美股影響多非持久性，且不易造成大幅度的衝擊，影響時間約2~3周內就能得到緩解，股市短期內震盪後就會回復正常，建議後市若逢回檔時，可分批逢低承接加碼。

上周輝達於巴黎舉辦的GTC大會雖然並未釋出震撼新消息，但也強調了在歐洲的投資正在加速，歐盟今年稍早啟動一規模2,000億歐元的AI投資計畫，其中200億歐元將用於資助五座AI超級工廠，摩根士丹利則預估，輝達在歐洲的GPU營收將於2024~2026年間成長八倍以上，加上先前沙烏地阿拉伯的AI趕進度投資，兩大地域的新增投資，能成為補足中國市場的重要挹注來源，海外ETF長線受到看好。

跨國投資股票型ETF今年以來規模增加表

資料來源：CMoney，2025/06/17

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。