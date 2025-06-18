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買0056會睡公園永遠不是玩笑話！清流君：若選0050結果會不同

聯合新聞網／ 清流君
0056高股息養老夢碎？模擬2008年投入1000萬，每年提領50萬至今，帳戶幾乎歸零；反觀0050仍剩近600萬。圖／聯合報系資料照片
0056高股息養老夢碎？模擬2008年投入1000萬，每年提領50萬至今，帳戶幾乎歸零；反觀0050仍剩近600萬。圖／聯合報系資料照片

買0056會睡公園 永遠不是在開玩笑！

你今年七十多歲。回頭看，彷彿是昨天...那年，你剛滿六十，辛苦工作了一輩子，終於攢夠了1000萬。

你沒買車、房子沒裝潢，更沒有跟團環遊世界。你只是想退休了，能過個安心日子。

於是你做了一個自認穩健的決定...

你聽進了一位「高股息存股達人」的建議：「1000萬買0056，退休靠股息，穩穩領、睡得安心。」

你心想，自己也沒多貪心，每年領個五十萬就夠，之後隨著物價每年調個3%，應該不為過吧？

每年50萬、51萬5、53萬、56萬……就這樣，你照著這個簡單邏輯過了15年；沒有奢華，只有節制與小心翼翼。

但你萬萬沒想到的是...到了現在2025年，70幾歲的你，竟然快破產了。

0056，這檔當年你以為能「配息養老」的高股息ETF，不只沒讓你安心，反而讓你眼睜睜看著資產年年流失、存款如流沙一樣從指縫間被掏空。

因為你不知道：

0056的股價幾乎沒有成長，配息總額也沒有明顯上升，每年提領五十萬，配息也常常不夠支應。

你以為自己在過退休生活，其實是在一刀一刀割自己累積的肉，還笑著說「至少還有息可領」。

這不是虛構劇情。

這張圖是從 2008 年開始持有 0056 (0056成立時間點)

每年年初提領50萬並隨3％通膨調整，若現金配息不夠，就賣出股票補齊，所有提領都在每年開盤第一天、時間精準如刀！

結果是什麼？到了2025年...0056這筆1000萬帳戶幾乎歸零。

但有趣的來了。

如果你60歲當年不是買0056，而是選擇了當時「配很少息」的0050，會怎樣？

一樣是2008年初投入一千萬，一樣是每年提領50萬＋通膨調整，一樣的提款方式、提領節奏、現金流需求...到了2025年，0050的帳戶竟然還剩下將近600萬。

同樣提領，為什麼0050還能維持高資產、0056卻快破產？

關鍵就差在一點：0050長期資本增值強，0056幾乎沒有

你或許不知道，資本利得的增長會反饋到股息收入上：

公司變大、盈餘變多、配息自然上升。即便0050的配息率低，但因為資產不斷成長，總配息金額還是越配越多。

反觀0056呢？

股價原地踏步，連帶讓股息幾乎沒什麼成長，甚至有幾年直接破功，無法支應提領需求。

這才是0056注定敗北的根源。

有人會問：那0056配息我都有再投入啊，難道也不行嗎？

對不起，不夠。因為資本增值太弱，就算你再投入，效果也是打折的。

再投入的前提是你投的東西有在成長；而0056，是你一直在用小水桶往乾井裡倒水。

到這一刻，你才恍然大悟：股數張數多寡根本就不重要，總報酬才是一切。

就算你需要現金流，也該同時考慮資本利得與配息，而不是死守什麼「每月配息」、「高殖利率」的幻影。

你要的不是股息，而是生活的安全感。而那種安全感，

靠的是持續成長的資產、穩定的現金流，不是「看起來穩」卻慢性消耗的高股息陷阱。

你值得更有尊嚴的退休生活，不該把人生押在只會配息卻不長大的高股息ETF上。

心態正確、選對標的，比什麼都重要。

所以我才說：「買0056會睡公園，真的不是在開玩笑。」

如果今天我是退休族，資產都壓在0056，每年看到帳戶的錢越來越少、還有好幾年連配息都不夠用，我會氣到...立刻把當初推薦我買0056的達人拖去公園，讓他親身體驗「高股息養老」到底多崩潰。

◎本文內容已獲 清流君 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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