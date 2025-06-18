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00919變成金融股的形狀？AI剩不到25％ 他嚇哭：配息領得真心酸

聯合新聞網／ 綜合報導
00919除息配0.72元再掀議論，AI成分降、金融股比重高。（歐新社）
00919除息配0.72元再掀議論，AI成分降、金融股比重高。（歐新社）

群益台灣精選高息（00919）昨除息，每股配0.72元，但填息之路是否又再卡關，引發網友關注與質疑。有網友在Threads發文指出，近期00919換股後，AI持股比例大幅下降，反而出現「大同」等讓人摸不著頭緒的成分，直呼「難怪已經好久沒順利填息了！」

這位原PO更悲觀預測「除息完繼續股價直墜嗎！？這一、二年進場買00919的人應該都是爆虧吧？領配息領得真心酸」，並呼籲大型ETF應積極納入有潛力的AI公司，「不然黃仁勳是來台灣來假的嗎？」

留言區有網友吐槽00919「變金融股的形狀了呀，近4成，半導體剩不到四分之一了…是不是怕被『絆倒』啊？」也有人質疑「你要高股息又要選AI股，這不是矛盾嗎？」不過也有網友緩頰表示，「大同有做強韌電網，AI很吃電，這邏輯也算合理啦。」

市場對00919其選股策略產生不少雜音。當AI題材全面點火時，成分股組合的是否「符合時代感」也正被放大檢視。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

金融股 成分股 季配息 大同 00919群益台灣精選高息ETF基金

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