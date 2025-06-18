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0050分割出關「三大優勢」到位！老牛：006208快找李珠珢來代言

聯合新聞網／ 股海老牛
元大台灣50（0050）分割後今日重新掛牌，股價從188元變成約47元，不過依舊是原汁原味、總價值不變。圖／聯合報系資料照片
元大台灣50（0050）分割後今日重新掛牌，股價從188元變成約47元，不過依舊是原汁原味、總價值不變。圖／聯合報系資料照片

0050大分割出關啦！

元大台灣50（0050），終於完成分割在今天重啟交易，股價從原本讓人「望價興嘆」的188元，搖身一變來到親民的47元左右，直接回到2003年發行價水準，彷彿時光倒流，就是為了讓小資族也能輕鬆「牽一張0050回家」！

三大優勢到位

1.低門檻好入手：以前一張要18萬，現在不到5萬

2.市場最低費率：經理費只要0.103%，傲視全市場ETF

3.台股漲它變胖：權值股一路帶你飛，不脫隊不落單

老牛講古

0050從2003年發行價36.98元，一路最高漲到203元。中間股利已配發54.6元，年化報酬率高達約11%，也就是說，每6.6年資產就有機會翻倍！

目前0050總規模已經突破6500億，穩坐「定期定額界的霸主」，是人人都認識，大家都在存（老牛幫女兒存）。

以前要存15至20個月才有一張，考驗耐心有夠久；現在只要4至5個月就有啦，其實分割後原汁又原味，總價值沒變，人的心理就是那麼奇妙的說！

最後，老牛還是忍不住要看向隔壁棚的006208，富邦雖然放話說會有「應變對策」，但到現在都還在「低調潛水」，搞得不少投資人心涼一半、信心也掉一截，真的讓存股族都看在眼裡啊...

備註：快找李珠珢來代言，或許是一把騷操作

◎本文內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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