0050分割出關「三大優勢」到位！老牛：006208快找李珠珢來代言
0050大分割出關啦！
元大台灣50（0050），終於完成分割在今天重啟交易，股價從原本讓人「望價興嘆」的188元，搖身一變來到親民的47元左右，直接回到2003年發行價水準，彷彿時光倒流，就是為了讓小資族也能輕鬆「牽一張0050回家」！
三大優勢到位
1.低門檻好入手：以前一張要18萬，現在不到5萬
2.市場最低費率：經理費只要0.103%，傲視全市場ETF
3.台股漲它變胖：權值股一路帶你飛，不脫隊不落單
老牛講古
0050從2003年發行價36.98元，一路最高漲到203元。中間股利已配發54.6元，年化報酬率高達約11%，也就是說，每6.6年資產就有機會翻倍！
目前0050總規模已經突破6500億，穩坐「定期定額界的霸主」，是人人都認識，大家都在存（老牛幫女兒存）。
以前要存15至20個月才有一張，考驗耐心有夠久；現在只要4至5個月就有啦，其實分割後原汁又原味，總價值沒變，人的心理就是那麼奇妙的說！
最後，老牛還是忍不住要看向隔壁棚的006208，富邦雖然放話說會有「應變對策」，但到現在都還在「低調潛水」，搞得不少投資人心涼一半、信心也掉一截，真的讓存股族都看在眼裡啊...
備註：快找李珠珢來代言，或許是一把騷操作
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