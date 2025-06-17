FT 臺灣永續高息 押航運

長榮（2603）明（19）日除息，每股配發32.5元現金股利，殖利率超過13%，吸引市場高度關注。不過，近期台股波動大，單押一檔個股的投資難度相對高，投信法人建議，如看好高股息殖利率概念股，可考慮透過高股息ETF卡位，不僅可以一次掌握各高股息股，也可分散單一風險。

近幾年來，「航海王」的高配息受到市場高度注目，今年也不例外，除長榮將於19日除息外，陽明與萬海也將陸續除息，合計貨櫃三雄除息約77.11萬名股東，成為今年最受矚目的除息行情之一。惟長榮個股的除息行情仍存在不確定性，因中東局勢緊張，可能影響荷姆茲海峽的航運安全，進而牽動全球石油運輸，布蘭特原油期貨價格一度突破每桶78.5美元，創下近期新高，航運業成本增加的隱憂不容忽視。

投信法人表示，面對個股除息風險升溫，高股息ETF可提供較安全的參與管道。這類ETF投資組合中涵蓋多檔高殖利率股票，有效分散了單一個股風險。即使個股除息後股價波動，ETF整體表現仍會較個股相對穩定，為投資人提供更為安全的參與管道。

統計各台股ETF的航運持股，以FT臺灣永續高息（00961）的航運股持股占比最高，其中，長榮占比9.25%、陽明占比7.3%，合計達16.55%。次高為元大台灣價值高息，合計16.13%；第三高為統一台灣高息動能、合計為13.22%。

若以單一個股來看，持有長榮比重前五名的ETF分別為FT台灣永續高息持股比率9.25%，再來是元大台灣價值高息、持股比率8.81%；接下來是統一台灣高息動能、持股比率8.24%；大華優利高填息30、持股比率8.14%；群益台灣精選高息、持股比率8.07%。

在全球供應鏈持續調整的背景下，航運產業雖面臨短期挑戰，但長期發展仍值得關注。投資人可透過ETF的分散投資特性，同時參與航運高股息行情，又能有效控制單一個股風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。