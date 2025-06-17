台股ETF換股策略啟動 五檔商品6月調整同步生效

臺灣指數公司昨（17）日公告五檔台股ETF所追蹤的指數進行定期審核結果，相關成分股納入和刪除變動將自6月17日交易結束後生效（亦即6月18日起生效），五檔ETF合計資產管理規模為1592.68億元。

包含元大台灣高息低波、永豐優息存股、保德信市值動能50、新光臺灣半導體30及永豐智能車供應鏈等五檔台股ETF換股。元大台灣高息低波新增及刪除各15檔、永豐優息存股換八檔、保德信市值動能50換九檔、新光臺灣半導體30換兩檔、永豐智能車供應鏈換四檔。

元大台灣高息低波規模高達1,507.17億元，指數定期審核生效日（含）起設有八個交易日指數調整過渡期，將定期審核異動權重分配在八個交易日內調整。

五檔台股ETF換股情況

元大台灣高息低波調整後，金融傳產合計權重自約46.8%上升至約50.3%，與歷史各次調整配置相比，仍屬偏向防禦，應對潛在波動風險。觀察過去幾次換股，在2021年年底、2024年年底均有調升防禦產業（金融、食品、通信網路）配置比重，其中後者更是成立以來比重最高的53%，後續行情變化也確實驗證其控制低波動的選股能力。

本次被元大台灣高息低波剔除的如漢唐、智易、洋基工程等，以持有期間觀察，都有挹注帳上已實現資本利得，可作為未來配息金額調整基礎。整體而言，元大台灣高息低波仍維持較高的防禦配置比重，或反映台股評價面變化風險，建議投資人在參與波段反彈後可調整配置，適度持有高息低波ETF避險收益。

保德信市值動能50完成掛牌後首次成分股換股，本次換股方向主要調降動能強勢股權重，提高價值股權重，為接下來除權息行情做準備，調升的類股包括航運、半導體、消費性電子等，調降產業則有通信網路、AI中下游零組件、伺服器組裝等。

展望台股後市，保德信市值動能50經理人張芷菱表示，雖然以伊衝突持續，然對台股影響屬中性，本周市場焦點仍為超級央行周，美國聯準會、台灣央行預料將維持利率不變，預期本周台股在月線及年線間震盪，留意外資期貨淨空單逾四萬口，布局以大型權值股為主。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。