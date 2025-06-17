台股主動式ETF績效亮眼 這檔單周漲2.9%居冠

近日受到中東衝突升溫、對等關稅議題尚未落幕等國際政經不確定性牽動下，台股表現延續區間整理格局。投信法人建議選股不選市，透過主動選股與靈活調整、保持彈性，可望於高波動的市場中脫穎而出，不妨透過台股主動式ETF來應對。

觀察近期台股主、被動式ETF表現，以近一周來看，整體表現接近、漲跌各半。其中，主動群益台灣強棒（00982A）上漲2.9%、主動統一台股增長上漲2.2%，分別居主動式台股ETF績效前二名，也同時居整體台股相關ETF表現前二名。至於被動式台股ETF中，則以元大富櫃50表現突出，上漲近1.6%。

近一周台股ETF表現前十名

財富管理專家表示，因應國際政經局勢變遷快速，金融市場也是波動劇烈，也因此在台股投資上，不妨調整思維，主動出擊應萬變，台股主動式ETF正是可多加運用的工具。有別於被動式ETF在調整持股內容與時間點會受限於指數更新的時機與頻率，主動式ETF投資靈活度更高，能因應不同市況，更快的調整投資組合內容來應對。例如在市場震盪時，可將穩健防守型的部位提高以抵禦波動，而在牛市時則可彈性增持成長型標的來創造超額報酬。

主動群益台灣強棒ETF經理人陳沅易指出，儘管大盤橫盤整理，但考量產業整體基本面較2022年為佳，題材與籌碼充沛的個股仍具備亮眼表現機會，可分批布局中長線趨勢標的。

整體來看，台股短線在政策不確定性干擾下震盪整理難免，但中長期在外資回補潛能、以及中小型題材股輪動活躍，為市場注入活水。產業方面，半導體、AI伺服器相關等受惠向上發展趨勢的AI概念股可持續關注，其他如營業、航運等受惠內需及股利成長個股可適度配置。

安聯台灣高息成長主動式ETF基金經理人施政廷表示，在未來可能面臨更加波動的環境下，單純追蹤高股息的被動式ETF，其收益吸引力或將受到挑戰。若採取主動選股並結合多元投資策略的ETF，更能靈活應對市場變化，在波動環境中展現其兼顧收益與價差潛力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。