七檔原型ETF產品 買氣燒

上周以色列與伊朗衝突情勢迅速升溫，地緣政治緊張局勢引發市場動盪，加上0050進行分拆，上周受益人數暫停公告，雖然台股ETF受益人上周總人數減少，仍有七檔原型ETF無懼利空，持續吸引買氣進駐。其中，主動統一台股增長（00981A）受益人數單周增幅近4%，群益台灣精選高息周增1.8萬人，續創新高。

根據集保戶股權分散6月13日最新統計資料顯示，73檔台股ETF受益人近一周減少2.9萬人，總人數來到1,112.9萬人，今年以來增加90.3萬人。

主動統一台股增長ETF經理人陳釧瑤指出，短期內各種利空消息頻傳，台股將呈現區間整理格局。不過在市場波動加劇之際，鎖定的台灣市值前300大企業，因具備較高的技術護城河，能夠占據較好的議價優勢，基本面相對穩健，有助於消弭外部風險所帶來的波動衝擊。積極布局AI科技、人型機器人，及低軌衛星產業等領域，具備長線成長潛力。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志強調，目前還是選股不選市策略，可善用震盪整理期布局未來潛力股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。