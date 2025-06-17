0050 一張5萬元有找

元大台灣50（0050）今（18）日迎來分割後的首個交易日，依17日揭露淨值47.32元，等於不到5萬元即可擁有一張元大台灣50，獲得參與台股成長機會。法人分析，低門檻的入手價、全台股ETF經管費最低，有望推升交易熱度，也成為小資首選的存股標的。

元大台灣50因優惠費用率、股價分割議題，以及股市動盪創造低檔入市機會，三大利多加持投資熱度居高不下。進一步檢視其規模表現，4月29日規模突破5,000億後，僅25個交易日、6月5日再創6,000億里程碑。

據集保結算所、證交所資料，元大台灣50今年來投資人數增加33.8萬，至17日累積淨申購金高達2,268億元；至5月底定期定額戶數36.3萬，調降費用率以來大增12.3萬，皆為ETF之冠，搭配台股反彈推升規模突破6,600億關卡，調整費用率搭配股價分割，顯著推動新進投資人積極加入。

元大台灣50目前是全台股ETF費用率最低，採隨規模增加，費用率持續下降的架構，以最新的6,601億元規模試算，經理費率已降至約0.103%；若未來規模成長至超過1兆元，總經理費率將降至0.095%，有利長期持有。

法人表示，元大台灣50長年來績效表現亮眼，與台灣股市成長的重要標的，隨著其股價拆分後一張5萬元不到，整張的交易量將提升，再加上目前費用率為股票型ETF最低，搭配費用率隨規模愈大而持續下降，呈現正向循環，助攻小資存股。

近來資金逐步意識到ETF淨值是否能長期上漲，主要影響因子為成分股市值成長性，股價成長與高股息無關，市值成長才是資產成長的關鍵，而元大台灣50追蹤臺灣50指數，其選股策略不會錯過台股行情，有機會比大盤更好，且不會因為高配息而降低複利效果。

市值型ETF是長線追求資本利得的重要工具，統計元大台灣50於2003年成立以來至2025年5月底，年化報酬率為11.1%，約6.6年就能為投入資產翻倍，成長性讓許多投資人優先投入。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。