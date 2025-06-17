009803掛牌後首次換股完成 調降動能強勢股、提高價值股權重

臺灣指數公司17日公告保德信市值動能50（009803）追蹤臺灣指數公司特選FactSet臺灣市值動能50指數定審結果，相關成分股納入和刪除變動將自6月17日交易結束後生效（亦即6月18日起生效）。

保德信市值動能50此次50檔成分股中新增及刪除各九檔，新增成分股為聯電（2303）、金像電（2368）、萬海（2615）、王品（2727）、玉山金（2884）、智易（3596）、世芯-KY（3661）、中租-KY（5871）、台表科（6278） ；刪除成分股為聯強（2347）、國產（2504）、兆豐金（2886）、玉晶光（3406）、和碩（4938）、瑞儀（6176）、旭隼（6409）、保瑞（6472）、寶成（9904）。

保德信市值動能50今日完成掛牌後第一次成分股換股，本次換股方向主要調降動能強勢股權重，提高價值股權重，為接下來的除權息行情預做準備，調升的類股包括航運、半導體、消費性電子等，調降產業則有通信網路、AI中下游零組件、伺服器組裝等。

保德信市值動能50經理人張芷菱表示，雖然以伊衝突持續，然對台股影響屬中性，本周市場焦點仍為超級央行周，美國聯準會（Fed）、台灣央行預料將維持利率不變。另外，值得注意的為近期各國積極宣布擴建AI資料中心，加上超微（AMD）推出新AI晶片獲取市場好評，AI仍為科技投資主流，帶動台股持續揚升，惟須留意外資期貨淨空單逾4萬口，預期本周台股將在月線及年線間高檔震盪，台股布局建議仍應以流動性佳的大型權值股為主。

張芷菱也提醒，從各項數據來看，市場為了關稅提前拉貨趨勢明顯，且匯市對於各產業毛利率影響將逐步在第3季顯現，布局具有高殖利率特性的價值型股將有助於穩定資產表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。