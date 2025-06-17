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國際油價飆！台股受害者現身 這檔ETF暫停融資券

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
以伊戰爭導致國際油價飆漲。路透
以伊戰爭導致國際油價飆漲。路透

以伊戰爭導致國際油價飆漲，已經出現台股受害者，臺灣證券交易所17日表示，期元大S&P原油反1 ETF（00673R）自18日起暫停融資融券交易、停止有價證券借貸及當日沖銷交易，但了結融資融券交易，不在此限。

證交所表示，元大投信經理之「元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛原油 ER 單日反向 1 倍指數股票型期貨信託基金」受益憑證，最近十個營業日的基金平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達百分之65，核有證交所受益憑證買賣辦法第 23 條第 1 項所定情事，自 18 日起，其受益憑證暫停融資融券交易、停止有價證券借貸及當日沖銷交易，但了結融資融券交易，不在此限。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

融券 期貨 元大投信

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00673R 6月18日起暫停融資融券交易 停止有價證券借貸及當日沖銷交易

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