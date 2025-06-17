高息ETF金絲雀選股指路 00713成分股15進15出

臺灣指數公司17日公告元大台灣高息低波（00713）追蹤臺灣指數公司特選高股息低波動股價指數定審結果，相關成分股納入和刪除變動將自6月17日交易結束後生效（亦即6月18日起生效），值得一提的是，該指數定期審核生效日（含）起設有8個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動權重分配在8個交易日內調整。

00713此次50檔成分股中新增及刪除各刪除各15檔，新增成分股有豐興（2015）、仁寶（2324）、華碩（2357）、可成（2474）、國產（2504）、榮運（2607）、華航（2610）、富邦金（2881）、國泰金（2882）、第一金（2892）、德律（3030）、文曄（3036）、瑞鼎（3592）、矽格（6257）、帝寶（6605）；刪除成分股為統一（1216）、長榮鋼（2211）、漢唐（2404）、聯發科（2454）、潤弘（2597）、裕民（2606）、遠東銀（2845）、華南金（2880）、智易（3596）、和碩（4938）、中磊（5388）、上海商銀（5876）、群益證（6005）、洋基工程（6691）、至上（8112）。

本次調整後金融傳產合計權重自約46.8%上升至約50.3%，與歷史各次調整配置相比，仍屬偏向防禦，應對潛在波動風險。

00713在2021年年底、2024年年底均有調升防禦產業（金融、食品、通信網路）配置比重，其中後者更是成立以來比重最高的53%，後續行情變化也確實驗證00713控制低波動的選股能力。

本次刪除成分股，以持有期間觀察，包括漢唐、智易、洋基工程都有挹注00713帳上已實現資本利得，可作為未來配息金額調整基礎。

法人指出，00713的選股因子包括本益比評估，因此可依照市價與EPS表現，自動執行低買高賣，也就是在市場普遍樂觀、推升本益比之際，率先轉進具防禦性的個股；反之，亦可在市場悲觀時，適時低接評價面可能遭錯殺的個股，以較低持有成本尋求股息殖利率與潛在資本利得。

整體而言，00713本次調整仍維持較高的防禦配置比重，或反映台股評價面變化風險，建議投資人在參與波段反彈後可調整配置，適度持有高息低波ETF避險收益。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。