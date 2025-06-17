市場變數再+1 債券避險跟你想的不一樣

關稅戰休兵90天即將結束，中東地區衝突再起，導致美股震盪加劇。反觀債市表現，全球公司債近一周、近三個月、2025年以來的短中長期績效，均全面維持正報酬，近一周更躍居報酬冠軍，近三個月與今年以來也分居第三與第二名。若觀察全球債券基金資金流向，也可以發現投資級債基金自4月底結束3周的資金淨流出後，已由負翻正轉成連續7周呈現資金淨流入，並持穩於過去12周的相對高位，顯示多變市況中，全球公司債相對具備投資價值。

凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF（00950B）研究團隊表示，回顧近年幾次中東重大衝突事件，2021年以巴危機，爆發衝突後三個月，全球A級公司債上漲2.22%，美國公債上漲1.58%；衝突爆發後六個月，全球A級公司債上漲2.2%，美國公債上漲1.02%。2023年以色列與哈瑪斯爆發加薩戰爭，開戰後三個月，全球A級公司債上漲8.06%，美國公債上漲5.69%；開戰後六個月，全球A級公司債累積上漲7.89%，美國公債累積上漲4.63%；衝突發生後一年，全球A級公司債反彈幅度甚至達14.03%，相較之下美國公債僅上漲9.35%，顯示出區域局勢一旦陷入動亂，全球A級公司債不僅初期表現得比美國公債來得好，待市場逐步消化避險情緒後，全球A級公司債反彈也比美國公債更加明顯，一反過去長天期公債作為最佳避風港的印象。

凱基A級公司債ETF研究團隊表示，待風險情緒平靜，市場將回歸基本面考量，近日美國公布5月通膨數據表現，不論在CPI或核心CPI項目，數據皆低於市場預期，原本市場擔心受到川普加徵關稅影響，恐會加速推升物價水準，然而根據最新數據調查，受惠能源價格走跌，整體通膨呈現持續走緩。另一方面，密西根大學發布的最新報告也指出，6月美國消費者信心指數升至60.5，優於預期；此外，消費者對於未來一年的通膨預期出現明顯下滑，顯示隨著近期關稅議題趨緩，有效提升民眾對於前景的正向態度。

惟關稅變數與財政赤字影響仍在，預期美國聯準會（Fed）更可能放慢降息腳步與幅度，10年期公債殖利率可能持續在4-5%之間高檔震盪，為避免受長端利率甩動所傷，債券投資建議鎖定票息收益；中短天期公司債不僅受長端利率甩動影響相對小，在票息收益方面也能相較公債具吸引力。凱基A級公司債ETF研究團隊指出，與20年以上的超長期債券相比，存續天期10年上下的債券，對利率變動的敏感度相對低，需要面臨的利率波動風險更少，若能將信用評級拉高至A級，更有助壓低面臨到違約風險的機會。

全台首檔設計月中評價、月底除息的月配債券ETF-凱基A級公司債，已公告成立以來第九次配息，前八次的當期配息率皆落在0.52%~0.56%之間，最新一次配息預計每受益權單位數配發0.072元，除息日訂於7月2日，有意參與這次除息的投資人，最後買進日為7月1日，預計2025年7月28日發放配息。當市場變數不斷，能兼顧信用風險與利率風險的中天期高評級信用債，不失為資產配置的防禦優選。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。