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FANG+指數火力全開 這檔ETF掌握FANG+指數科技股契機

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
統一FANG+ ETF 00757 成分股單日漲幅。(資料來源：CMoney)
統一FANG+ ETF 00757 成分股單日漲幅。(資料來源：CMoney)

美股13日道瓊指數一口氣狂跌近770點，主因受到伊朗與以色列的衝突影響。不過，隨著美國積極出面斡旋，推動雙方展開對話，市場對於戰火擴大的擔憂逐漸消散，6月16日美股強勢反彈，從地緣政治陰霾中脫胎換骨，成長股更是火力全開，帶頭衝鋒！標普500指數單日飆升0.94%，以科技股為主的FANG+指數更是氣勢如虹，狂漲1.34%。FANG+成分股紛紛亮眼表現，Meta更是大漲近3%，成為當日股市的閃亮明星。

亞馬遜14日投下震撼彈，宣布計劃在2025至2029年間，砸下200億澳元擴建澳洲數據中心基礎設施，這可是澳洲史上最大規模的全球科技投資案；此舉旨在滿足雲端運算與人工智慧（AI）爆炸性成長的需求。不僅如此，亞馬遜在美國賓州和北卡羅來納州也同步展開大規模投資，誓言打造AI與雲端運算的超級創新園區。

Meta這次也大動作宣布，將在旗下超人氣通訊軟體WhatsApp引入付費廣告功能，打破WhatsApp「無廣告、無遊戲、無花招」的創立精神。WhatsApp月活躍用戶超過30億，未來廣告將只出現在「動態消息」區塊，與聊天界面分開，確保用戶私訊不受打擾。這一商業模式一出爐，Meta股價立刻應聲大漲。

追蹤FANG+指數的統一FANG+ ETF（00757）採用「平均權重法」配置成分股，讓每一支尖端科技股都能充分發揮成長實力。目前00757股價徘徊在百元附近，若短期出現回檔，正是伺機布局、把握這波科技股精彩行情的好時機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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