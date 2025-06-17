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00713等五檔台股ETF換股了 新成分股一次看

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
ETF示意圖。圖／ingimage
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臺灣指數公司17日公告包含元大台灣高息低波（00713）、永豐優息存股（00907）、保德信市值動能50（009803）、新光臺灣半導體30（00904）以及永豐智能車供應鏈（00901）共五檔台股ETF所追蹤的指數進行定期審核，相關成分股納入和刪除變動將自6月17日交易結束後生效（亦即6月18日起生效）。

元大台灣高息低波追蹤臺灣指數公司特選高股息低波動股價指數，指數定期審核生效日（含）起設有8個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動權重分配在8個交易日內調整，此次50檔成分股中新增及刪除各15檔。此次新增成分股有豐興、仁寶、華碩、可成、國產、榮運、華航、富邦金、國泰金、第一金、德律、文曄、瑞鼎、矽格、帝寶；刪除成分股為統一、長榮鋼、漢唐、聯發科、潤弘、裕民、遠東銀、華南金、智易、和碩、中磊、上海商銀、群益證、洋基工程、至上。

永豐優息存股追蹤臺灣指數公司特選臺灣優選入息存股指數，此次30檔成分股中新增及刪除各八檔，新增成分股有亞泥、東陽、中興電、正新、台灣高鐵、台中銀、群益證、億豐 ；刪除成分股為台塑、南亞、台化、華新、大成鋼、華南金、國泰金、第一金。

保德信市值動能50追蹤臺灣指數公司特選FactSet臺灣市值動能50指數，此次50檔成分股中新增及刪除各九檔，新增成分股為聯電、金像電、萬海、王品、玉山金、智易、世芯-KY、中租-KY、台表科 ；刪除成分股為聯強、國產、兆豐金、玉晶光、和碩、瑞儀、旭隼、保瑞、寶成。

新光臺灣半導體30追蹤臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數，此次30檔成分股中新增及刪除各兩檔，新增創見、頎邦 ；刪除威盛、精材 。

永豐智能車供應鏈追蹤臺灣指數公司特選上市上櫃臺灣智能車供應鏈聯盟指數，此次50檔成分股中新增及刪除各四檔，新增川湖、友達、奇鋐、穩懋 ；刪除台泥、華邦電、信邦、嘉澤。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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